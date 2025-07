Sanremo: rapina della collanina un 16enne sulla ciclabile, dopo pochi giorni arrestato marocchino di 22 anni

Un marocchino di 22 anni è stato arrestato, dagli agenti del Commissariato di Sanremo, per una rapina ai danni di un 16enne (derubato di una collanina), il 7 luglio scorso.

Il giovane, che era insieme ad una amica sulla ciclabile in via Nino Bixio all’angolo con via Gioberti, è stato colpito con alcune ginocchiate e, quindi, con dello spray urticante. Il 16enne ha tentato di reagire ma, alla vista di un’arma da taglio (un coltello o un taglierino) ha desistito, consentendo la fuga del 22enne.

Intervenuta la Polizia sul posto e dopo aver analizzato le telecamere presenti nella zona, si è messa alla ricerca del colpevole che, dopo una serie di indagini tra Arma di Taggia e la città dei fiori, è stato fermato ed arrestato nel pomeriggio di sabato scorso. Ora il giovane è in carcere.