Riva Ligure nello sconforto dopo il ritrovamento dei Johnatan Forzan, il Sindaco annulla il concerto di stasera

“E’ scosso il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni e si è limitato a pubblicare un post sulla sua pagina FB:

“Le ricerche di Jonathan Forzan, scomparso in mare nei giorni scorsi, si sono purtroppo concluse nel modo che nessuno di noi avrebbe mai voluto. Il suo corpo è stato ritrovato a circa tre miglia al largo di Sanremo, dalla Capitaneria di Porto. A nome mio personale e di tutta l’Amministrazione, esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici, a quanti gli hanno voluto bene. In questi momenti non esistono parole giuste, ma esiste il dovere della solidarietà e del silenzio. Un sentito ringraziamento va a tutte le donne e gli uomini che, in queste 72 ore, si sono prodigati senza sosta: la macchina dei soccorsi ha lavorato con professionalità, dedizione e cuore. In segno di lutto e rispetto, il concerto degli ‘Ultrasuoni’ previsto per questa sera è stato annullato. Oggi, la nostra Comunità piange un suo giovane figlio. Addio Jonathan”.