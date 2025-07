Ventimiglia, sul palcoscenico di Lungomare Marconi arriva il “Sultano dello swing”

Terzo appuntamento per la rassegna “Musica alla Marina” e arriva sul palcoscenico di Lungomare Marconi a Ventimiglia il musicista che ha conquistato il soprannome di “Sultano dello swing”.

Il concerto è in programma domani, venerdì 25 luglio, con inizio alle ore 21,30. In scena Freddy Colt, pianista, mandolinista e direttore d’orchestra, personaggio eclettico della musica ponentina, soprannominato, appunto, il sultano dello swing, riconosciuto a livello nazionale tanto da aver coinvolto in questo movimento artistico anche musicisti del calibro di Stefano Bollani.

Freddy si esibirà con i “Swing Kids” giovani talenti del jazz nostrano, proponendo un repertorio variegato con contaminazioni blues, charleston, bolero cubano.

Tutti i concerti di Azzurro Swing sono a ingresso gratuito, senza posti a sedere, nell’area appositamente ricavata e chiusa per l’occasione al transito sul lungomare Marconi, davanti ai ristoranti Molo14 e La Caravella.

La rassegna Musica alla Marina proseguirà giovedì 31 luglio con i Rumba de Bodas, gruppo bolognese che contamina la sua proposta musicale con funk, new soul ed elettronica; curiosità: della formazione agli esordi ha fatto parte anche Matilda De Angelis, attrice pluripremiata e già co-conduttrice del Festival di Sanremo. Giovedì 7 agosto, invece, un eccezionale salto vintage night con i Re-Beat, musicisti torinesi che riportano in voga twist e rock’n’roll. Nel loro live si ripercorre in pratica la beat generation da Morandi alla Caselli, ai mitici Beach Boys.

Grande appuntamento, infine, giovedì 14 agosto con il “Concerto versatile” di Antonella Ruggiero, già Matia Bazar e voce inconfondibile del panorama italiano. Il concerto spazierà dai brani storici e recenti della Ruggiero, con incursioni in ambito etnico. Sarà accompagnata da Roberto Olzer al pianoforte e da Roberto Colombo, vocoder e basso.