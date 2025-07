Proseguite per tutta la notte le ricerche di Johnatan Forzan: non si trova il 32enne di Riva Ligure scomparso da martedì

Sono proseguite per tutta la notte, purtroppo senza esito, le ricerche di Johnatan Forzan, il 32enne di Riva Ligure scomparso ormai da 36 ore e del quale sono solo state ritrovate le ciabatte sulla spiaggia di Riva Ligure.

Nel pomeriggio di ieri, lo ricordiamo, si è svolto un vertice in Prefettura a Imperia, alla presenza delle autorità coinvolte: Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Asl e Protezione Civile, oltre al sindaco di Riva Giorgio Giuffra.

Le ricerche stanno interessando un ampio tratto del litorale compreso tra Riva Ligure, Arma di Taggia, Bussana e Sanremo, via mare e via terra, con l’impiego anche di elicotteri e squadre di sommozzatori. Nonostante il grande spiegamento di mezzi e uomini, al momento non è stato ritrovato alcun elemento decisivo.

Jonathan è stato visto l’ultima volta dai nonni attorno alle 9.30 di martedì, mentre usciva di casa in costume da bagno. Sui social prosegue una vera e propria catena di appelli, con la foto del ragazzo condivisa per favorire ogni possibile segnalazione.