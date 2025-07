Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 21 a domenica 27 luglio 2025, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 21 LUGLIO



SANREMO



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

IMPERIA



8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



21.00. Per ‘Musica sotto le gru’ (2ª edizione), concerto dei Finger Lips ‘tributo agli anni 80. Banchina Aicardi



21.15. ‘Estate sotto l'Arco’: Suoni d'Irlanda e Bretagna a cura dei Triskellion. Evento a cura del Circolo Parasio. Piazza Pagliari 4 (offerta minima 5 euro, raccolta fondi per restauro pianoforte storico Ronisch)



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.00. Lezioni di ballo antiage (per signore over 60) a cura di ASD Artedanza (tutti i lunedì e mercoledì fino al 28 luglio). Piazza Erio Tripodi

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Postural stretch alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates & flexibility alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



17.00. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (10 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba fitness alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: seduta di yoga sul Piazzale al Mare (tutti i lunedì fino a fine agosto)

RIVA LIGURE

20.00. Musica Live con Monzitta Tour, Via Martiri della Libertà Lato Ponente



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Per Lunedì bambini, ‘La Notte dei Sogni’: palcoscenico a cielo aperto con animazione, baby dance, trucca bimbi, giochi antichi, gonfiabili, magia, e trampolieri luminosi. Piazze e vie del borgo (evento gratuito)

SAN LORENZO AL MARE



21.00. Yoga Sotto Le Stelle con Caterina di Centro Garuda. Spiaggia

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’, Silvia Montemurro presenta ‘Il segreto di Villa Carlotta’ (Giunti) in dialogo con Nadia Schiavini, libraia. Palco sulla piazza al mare



DIANO MARINA

21.30. ‘Diano sottoMarina’: evento con immagini e racconti del mare a cura di InfoRmare. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIPRESSA



21.30. Per la rassegna 'Musica nei borghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Piazza Martini, ingresso libero

PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’, concerto del ‘Nugara Trio. Point of convergency - Jazz experience’ formato da Francesco Negri, pianoforte, Viden Spassov, contrabbasso, Francesco Parsi, batteria. Piazza San Nicolò, fino al 27 luglio (più info)



SEBORGA



10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

21.15. Ultimo giorno della Rassegna Jazz in Valle in Piazza dell'Oratorio

VILLA FARALDI



19.00. Per Andature Festival, stand food e bar e piccoli djset + proiezione gratuita del film ‘Sing Street’ (2016) con piccolo market di vinili. Piazza della Chiesa



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 22 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 327 0824866 (più info)

18.30-20.30. Per Folies Royal 2025’, Kids Show: ‘Art Painting’ con ‘Ops Teatro’. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. ‘Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi, Commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo in tour. Campo da Basket



21.00. Per la Stagione estiva dei Martedì Letterari, il Cardinale Angelo Bagnasco presenta il libro ‘Cristo speranza di ogni uomo. Pensieri sul Giubileo’. Partecipa Mons. Antonio Suetta.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili



21.00. ‘I’ll Remember Dodo Goya’ (7ª edizione): concerto di Giampaolo Casati e Dado Moroni in un omaggio a Duke Ellington e Louis Armstrong, tra tromba e pianoforte. Alle 22 esibizione del Pietro Tonolo Contemporary Soundscapes, il nuovo quartetto di uno dei maggiori sassofonisti italiani. Pian di Nave, ingresso gratuito



IMPERIA

8.00-16.30. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

21.00. Per la Rassegna Un Libro Aperto, storie, parole e pagine’, Viviana Spada presenta il libro ‘Degna sepoltura’ di Cristina Rava. Piazza Antica dell'Ospizio

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Spettacoli di Arte varia d’intrattenimento per i più piccoli (magia, burattini, clownerie...). Pista di pattinaggio nei Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì di luglio e agosto)



BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



10.00. Per la festa di S. Maria Maddalena, Artisti nelle vie del paese: ‘Sotto il Velo della Santa’ espressioni marine di Andrea Salvaggio e Sculture di Franco Mattai Dal Moro

10.30. Per la festa di S. Maria Maddalena, visita guidata a Villa Mariani (7 euro). Accoglienza in piazza del Popolo, info e prenotazioni tel. 347 2364922

17.15. Festa di S.Maria Maddalena: Adorazione Eucaristica + S. Rosario dei Vespri - Santa Messa + a seguire Apericena a Santa Rosa (prenotare il posto in chiesa - numero limitato)

18.00. Festa di S.Maria Maddalena: Pan Pagnau in Piazza del Popolo

18.30. Festa di S.Maria Maddalena: Baby Dance con la Revolution Dance Studio by Dany. Piazza del Popolo

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: camminata consapevole al Beodo, con ritrovo dalla chiesa di Bordighera Alta, fino a lunedì 1° settembre

19.30. Festa di S.Maria Maddalena: Asta del Pesce in piazza del Popolo

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento) + spettacolo ‘Love circus’ di Amaranta e Tamarindo. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Festa di S.Maria Maddalena: musica e balli tradizionali occitani e folk con i Lu Barbalùcou & Balbosco D'Oc. Piazza del Popolo

OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

18.00. Mercatino di artigianato e aziende agricole 'I colori dell'Arte' a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti sulla pista ciclabile (tutti i martedì fino a fine agosto)



21.00. ‘E...state in forma’ con i 'balli di gruppo' in piazza IV Novembre a cura della scuola di danza Happiness di Ospedaletti (tutti i martedì fino a fine agosto)



TAGGIA ARMA



21.30. Per la Rassegna Circus Time, ‘Duo Kida’ con Mister Kiwi e Ada Fem Spettacoli in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



RIVA LIGURE

20.00. Spettacolo di musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, Lato Levante

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Per la rassegna 'Musica nei borghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Piazza Scovazzi, ingresso libero

SAN LORENZO AL MARE



10.30. Festa della Santa Patrona Maria Maddalena, Santa Messa con l`insediamento del nuovo parroco Don Giorgio Bigazzi di Montegrazie alla presenza del Vescovo

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

18.00. Festa della Santa Patrona Maria Maddalena: vespri e processione nel borgo con la partecipazione della Banda Città di Ventimiglia

22.30. Festa di Santa Maria Maddalena, ‘Emozioni di Luce sul Mare’: spettacolo pirotecnico sul mare

DIANO MARINA



21.00. Concerto ‘Progetto Festival’ con brani del Festival della Canzone Italiana. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



CERVO



21.30. 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025: concerto con protagonisti il soprano Gabriella Costa e il pianista Andrea Bacchetti. Evento in collaborazione con Lions Club Imperia Host. Chiesa di San Giovanni, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



21.00. Rassegna di commedie dialettali commedia dal titolo ‘Ina tempesta sciutà’ a cura della Compagnia ‘Teatro Otto’ di Soldano. Palatenda Bigauda



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

ISOLABONA

17.30. Festeggiamenti Patronali: Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena + Processione per le vie del paese + alle 20.00 serata danzante gastronomica allietata dal gruppo Mike e i Simpatici



PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’, concerto del ‘‘Migr@zioni musicali’: concerto del Coro Troubar Clair & Unda duo, Sergio Caputo violino, Fabrizio Vinciguerra chitarra. Piazza San Nicolò, fino al 27 luglio (più info)

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



20.00. Concerto della Gendarmeria Abbaziale in onore di Santa Maria di Magdala in Piazza San Martino, ingresso libero

TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique sul tema ‘Italianissimo ! A starry night’ con protagonista la Pirotecnia Morsani (Italia). Baia della città (più info)

NICE



20.00. Nice Classic Festival: tre pianoforti sotto le stelle – Ravel come preludio. Dal Bolero alle polifonie: il pianoforte moltiplicato. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)





MERCOLEDI’ 23 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. ‘Estate in Biblioteca’: incontro dal titolo ‘Kamishibai- Il teatro in valigia dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni pensato per animare i giorni estivi con la magia dei libri e del gioco. Biblioteca Civica ‘Dott. F. Corradi’, via Carli 1, info e prenotazioni (obbligatorie) allo 0184/580723 o alla mail biblioteca@comunedisanremo.it



19.30. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



21.00. Laboratorio artistico gratuito ‘Colori in Gioco’ (età 5-13 anni): le tempere si mescolano con l’acqua creando effetti sempre nuovi e suscitando stupore negli occhi dei bambini. Museo civico di Palazzo Nota, prenotazione obbligatoria al numero 0184 580700

21.00. ‘I’ll Remember Dodo Goya’ (7ª edizione): concerto dell’Andrea Dulbecco Trio in un tributo al mondo sonoro di Chick Corea. Alle 22 esibizione del Dado Moroni Trio con gli standard immortali del jazz. Pian di Nave, ingresso gratuito

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



21.30. ‘Peter Pan una storia di pochi centimetri e piume’: spettacolo pensato per i più piccoli, realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Ligure, che racconta dei grandi che dimenticano e di quelli che cercano di ricordare, di chi ha smesso e di chi continua a guardare le stelle, dei genitori e dei figli. Banchina Aicardi, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



19.30. Per ‘Dialoghi di Nervia’, L’immagine. L’arte moderna e contemporanea. Ecco gli eroi’: visita guidata da Valentina Fiore, Museo di Nervia (su prenotazione al 351 4472182 o info@teatropubblicoligure.it ncluso nel biglietto di ingresso al museo e allo spettacolo)

21.00. Per Festival ‘Albintimilium Theatrum Fest’ 2025, Moni Ovadia in ‘L’Ira di Achille – Libro I - Iliade un racconto mediterraneo’. Produzione del Teatro Pubblico Ligure. Teatro Romano di Ventimiglia, Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

20.00. Lezioni di ballo antiage (per signore over 60) a cura di ASD Artedanza (tutti i lunedì e mercoledì fino al 28 luglio). Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Super G.A.G alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



9.30. Per il progetto Bordighera Blu Park, attività di bio-snorkeling rivolta a ragazzi dell'età compresa fra gli 8 e i 12 anni per esplorare Capo Sant’Ampelio e le sue caratteristiche. Ritrovo alle ore 9.30 e inizio attività alle 10. Bagni Amarea, iscrizioni a: p.anita@eri.net.in



18.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Laboratorio musicale bimbi al Chiosco della Musica, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Balli di gruppo alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.00. Serata divulgativa dedicata al racconto del mare di Bordighera e del progetto Bordighera Blu Park con video, fotografie e il commento della biologa marina Monica Previati. Chiosco della Musica Evita Peron sul lungomare Argentina, serata gratuita aperta a tutti



OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: risveglio muscolare sul Piazzale al Mare (tutti i mercoledì fino a fine agosto)

21.30. Concerto dal titolo ‘Declinazioni d'Amore’ con la partecipazione di Massimo Carpegna (voce recitante), Kateryna Makhnyk (soprano), Simone Giacon (sax), Massimo Dal Prà (pianoforte) e il Lovenis Coro da Camera diretto da Massimo Carpegna. Musiche di: Ennio Morricone, Francis Lai, Nino Rota, Michael Nyman, Beethoven, Mozart, Saint-Saens, Verdi, Elgar, Tchaikovskij, Mascagni, Piazzolla, Offenbach, i gospel Agnus Dei di Michael Smith e Bless the Lord di Michael Redman. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



21.30.‘Balliamoci l'Estate’. Piazza Tiziano Chierotti

21.30. ‘La maledizione della paura’: spettacolo per tutta la famiglia messo in scena da Hic et Nunc Teatro. Anfiteatro del Castello a Taggia



RIVA LIGURE

21.15. Bimbumbam: la Pasticceria delle Meraviglie in Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)

19.00. Festival dei Bar con musica dal vivo: musica, divertimento, shopping sotto le stelle

DIANO MARINA

19.00. Per la tappa finale di ‘Navigare Libera’, la nuova iniziativa promossa da Libera Liguria nell’ambito del percorso nazionale ‘Fame di verità e giustizia’, incontro pubblico aperto alla cittadinanza con la partecipazione di Francesca Rispoli e Don Luigi Ciotti, Presidenti di Libera, Alberto Lari, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Imperia e Rocco Sciarrone, Professore ordinario presso il Dipartimento di Culture, Politica e Società dell'Università di Torino. Moderatrice Maura Orengo (Libera). Parco di Villa Scarsella



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.00. ‘Alla scoperta di Diano Marina’: visita guidata ‘in notturna’ alla scoperta dei luoghi, dei personaggi e della storia della ‘Città degli Aranci’ (4 euro a partecipante). Ritrovo presso l’atrio del Palazzo del Parco in Corso Garibaldi 60 alle ore 20.50



21.30. Concerto ‘Cartoons & Co’ con la Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Piazza Martiri della Libertà.



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.15-22.45. Spettacolo gratuito per bambini in Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



DOLCEACQUA

21.30. Le Stelle dalla Corte dei Doria: osservazione astronomiche guidate tra le mura del Castello dei Doria (12 euro, ridotto 6/14 anni 10 euro). Prenotazione obbligatoria 0184 206666

PERINALDO

21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’, concerto di Furio Di Castri e Simone Blasioli, ‘Giambiarra’ jazz experience. Piazza San Nicolò, fino al 27 luglio (più info)



PIEVE DI TECO

21.00. Memorial Nicola Ferrari (17ª edizione): commedia dal titolo ‘Avari…anche in amore’, spettacolo in atto unico di Anna Rosa Magaglio e Valeria Lorenzi, messo in scena dalla compagnia ‘TeatroInsieme’. Chiostro degli Agostiniani



SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

MENTON



21.00. 76e Festival de Musique de Menton: concerto di Nemanja Radulović con l’Orchestre Double Sens. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)



MONACO



22.30. Concerto di Carlos Santana. Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo (più info)



NICE



20.00. Nice Classic Festival: Risonanze dell’invisibile. Una serata dedicata all’eccellenza e all’emozione musicale. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)

GIOVEDI’ 24 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

10.00. ‘Il mare racconta - Voci del mare, segni dell’uomo’: attività di sensibilizzazione dedicate ai più piccoli sulle spiagge sanremesi a cura de ‘I Deplasticati’. Attraverso giochi, racconti e osservazione della spiaggia, i bambini saranno protagonisti di una piccola ma significativa rivoluzione ambientale. La Brezza, iniziativa gratuita

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 327 08248663 (più info)



17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



20.15-21.30. Per Folies Royal 2025’, kids show: ‘Il Circoliere’ con lo SquilibrioKids. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

20.30. Candlelight Open Air: concerto a lume di candela con le più belle colonne sonore di Hans Zimmer. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)

21.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’ a cura di Pigna Mon Amour e CMC, proiezione gratuita del film ‘Marguerite’. Anfiteatro San Costanzo, ingresso gratuito

21.15. Spettacolo ‘Musical Stories’ i Piazza San Costanzo

21.15. Per ‘Sanremo Summer Simphony’, ‘Pino a metà’: spettacolo dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Valter Sivilotti con Eugenio Bennato e Pietra Montecorvino. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

8.00-16.30. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. Festival Internazionale ‘Serate Organistiche Leonardiane’: concerto nella Parrocchia SS. Simone e Giuda a Cantalupo



21.00. Per i ‘Concerti delle Logge’ (23ª edizione), concerto del Modern Free Duo formato da Michele Serafini, Flauto, e Andrea Candeli, Chitarra. Logge di Santa Chiara al Parasio, ingresso libero, fino al 27 luglio



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)



9.00-17.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



20.30. Per l’Agosto Medievale, Raduno della Permissione: partenza del corteo da Piazza Funtanin arrivo in Piazza della Cattedrale corteo in abito storico con figuranti che rappresentano le più antiche famiglie nobili di Ventimiglia + Offerta del Cero in Cattedrale + Benedizione del Palio Marinaro. Città Medievale

21.30. Per l’Agosto Medievale, il Camerlengo della Contea di Ventimiglia nomina ufficialmente il Cintraco secondo un cerimoniale + Richiesta al Camerlengo della permissione per allestimento e inizio delle competizioni + Assegnazione delle corsie, Piazza della Cattedrale



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretch & core alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Mindfullness sulle orme di Monet nei giardini Monet, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.30. Per la rassegna ‘Note d’Estate’, concerto dell’Orchestra Note Libere dedicato alle musiche di Ennio Morricone. Ex Chiesa Anglicana

OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

21.30. 4ª edizione ‘Musica In Rete 2025’ a cura dell’Associazione Mappamondo e Casa Africa. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

17.00-23.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma

21.00. 1° Festival Dedicato A Marco Bossi a cura delle Parrocchie di Arma, Levà e Taggia. Chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio ad Arma



21.15. Per Cinema in Pineta, proiezione film ‘Santo Cielo’. Via Lido sul Lungomare

21.30. Per il progetto musicale ‘Live Music from local bands of Taggia’, concerto dei ‘New old stock’. Piazza Farini a Taggia

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale Zucca’, presentazione libro ‘Democrazia deviata di Alessandro Di Battista. Conduce la serata il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Rassegna ‘Historic Center’, Live Music Local Band Beat Beat. Piazza Scovazzi



SAN LORENZO AL MARE

17.30. Per ‘Storie sotto l'ombrellone’, Elisabetta Dami presenta ‘Il Destino di un Lupo’. Spiaggia del Beach volley



21.00. ‘Il Santuario Pelagos, fondali marini e le praterie sommerse’: serata divulgativa a cura dei Delfini del Ponente. Palco sul mare

DIANO MARINA



21.30. Opera ‘L’Elisir d’amore’ di G. Donizetti per ‘Estate Musicale Dianese Festival’ messa in scena dalla Compagnia Fantasia in Re. Maestro concertatore e direttore: Stefano Giaroli. Regia: Alessandro Bracchetti. Villa Scarsella, info +39 351 4221860 (info a acquisto biglietti a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



21.00-22.30. Roller SanBart: saggio estivo di pattinaggio artistico. Via Fornace

CERVO



9.30. Bio-passeggiata a cura di InfoRmare, dal mare al Parco del Ciapà. Partenza dalla spiaggia del Pilone

17.00. Escursione con la Protezione Civile, dal mare al Parco del Ciapà. Spiaggia del Pilone

ENTROTERRA

BAJARDO

21.15. Cinema nella Sala del Castello



BORGOMARO

21.00. Per il FestiValdelMaro, concerto dal titolo ‘Parliamo e cantiamo l'amore’ con Walter Sterbini, voce, Antonio Fabis pianoforte, Giulia Frullani, violoncello. In programma le più belle canzoni d'amore portate al successo da: Mannoia, Mina, Dalla, Battisti, Conte, Ranieri, Endrigo, Vanoni ecc. Rinfresco al termine. Frazione Ville San Pietro

CAMPOROSSO

21.00. Rassegna di musica popolare ‘Popular Music’ concerto della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’. Giardini di Piazza d'Armi



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



COSTARAINERA

17.00. Arteterapia con Monica Rocco (Gocce di Natura APS). Parco Novaro



DIANO ARENTINO



17.00. Trekyoga con partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna Letteraria Number27 (2ª edizione), Francesco Basso presenta il libro ‘Atomic Pride’ + Elisabetta Visini e Federico Ubezio ‘Sac The Sac’. Chiesa San Giovanni Battista, Piazza Mons. Massone, ingresso libero



PERINALDO

21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’, concerto di Alberto Marsico & Perinaldo Festival Jazz Ensemble –Soul Experience: Alberto Marsico (organo Hammond), Marco Volpe (batteria), Alberto Borio (trombone), Pietro Ballestrero (chitarra e basso elettrico). Piazza San Nicolò, fino al 27 luglio (più info)

PIEVE DI TECO



21.00. Memorial Nicola Ferrari (17ª edizione): la compagnia teatrale de ‘I Cattivi di cuore’ porta in scena ‘C’è storia….e Storia’, monologo con protagonista l’attrice Chiara Giribaldi, sotto la regia di Gino Brusco. Buffet al termine. Teatro Salvini (ingresso su prenotazione al 339. 3640601, con offerta minima di € 20 in platea ed € 12 nei palchi)



POMPEIANA

18.00. ‘Mare ‘non’ Nostrum - Le nostre torri raccontano: storie di corsari, eroi e donzelle contese...’: facile passeggiata gratuita a Pompeiana con cena al sacco. Alle 21 presso la Torre dei Panei breve rievocazione storica in costume. Evento a cura del gruppo storico del ‘Comitato Sotto Tina’. Ritrovo parcheggio LIDL di Riva Ligure alle 17.45, info e prenotazioni 337.1066940 (Marina)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00. Serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Cristian & Luna Nueva’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

MONACO



21.00. Concerto di Paul Kalkbrenner. Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo (più info)



21.30. Thomas Enhco in Mozart Paradox. Théâtre du Fort Antoine (più info)



NICE

19.15. Nice Jazz Fest 2025 in Place Masséna e Théâtre de Verdure (leggere la programmazione a questo link)



20.00. Nice Classic Festival: Respiri, archi e onde. Una serata di musica da camera, eseguita da solisti d’eccezione. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)



VENERDI’ 25 LUGLIO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf (h 9/13-17.30723.30). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

19.00. Singolare e gustosa conferenza sui fichi del Ponente ligure a cura del botanico Claudio Littardi, accompagnata da degustazione di fichi nostrani e con un intermezzo musicale ad opera di Renzo e Vittorio De Franceschi. Evento a cura della Fondazione l’Uomo e il Pellicano. Floriseum a Villa Ormond

19.00. Rassegna musicale ‘Sorsi di Note’ con Radio Reset in Tributo Negrita. Piazza Eroi Sanremesi, Fontana Siro Carli



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



21.00. Visita del Museo Civico e della Pigna. Appuntamento in Piazza San Siro (durata 2 ore), partecipazione gratuita senza prenotazione (tutti i venerdì fino al 12 settembre)



21.00. Spettacolo per bambini Gioco Fiaba ‘L’isola delle lucciole a cura dell’associazione culturale Talea. Piazza Borea d’Olmo

21.00. XXVI Rassegna Commedia Dialettale Nini Sappia, spettacolo della Compagnia I JMotobin di Verzuolo (CN) Pian Di Nave

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. Per i ‘Concerti delle Logge’ (23ª edizione), concerto del Duo pianistico formato da Maria Roberta Milano e Giuseppe Maiorca. Logge di Santa Chiara al Parasio, ingresso libero, fino al 27 luglio

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)



9.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

21.00. Concerto Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino

21.15. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, ‘Il tempo passa – Le cose cambiano - Ritratto contemporaneo ai tempi della Selfie Sindrome’: performance teatrale di Liber Theatrum con set fotografico a beneficio del pubblico a cura del noto fotoreporter ventimigliese Saverio Chiappalone. Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni 338 6273449 (13 euro, ridotto 10 euro)



21.30. Per ‘Musica alla Marina’, ‘Azzurro Swing’: concerto di Freddy Colt, pianista, mandolinista e direttore d’orchestra, con i ‘Swing Kids’, giovani talenti del jazz ponentino, con contaminazioni blues, charleston, bolero cubano. Lungomare Marconi, davanti ai ristoranti Molo14 e La Caravella, ingresso gratuito



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



21.00. Serata Danzante a cura dell’Associazione ‘5 Torri’ in Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.30. ‘Balliamoci l’Estate: animazione musicale alla Rotonda di S. Ampelio



OSPEDALETTI



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)

21.30. Musica in Pista sulla ciclabile



TAGGIA ARMA



21.30. La Berben Band canta De Andrè in Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.30. Concerto Anni 60/70/80 con la ‘Ultrasuoni Cover Band’. Piazza Matteotti



SAN LORENZO AL MARE

9.30-11.00. Snorkeling guidato per bambini e adulti (20 posti), gratuito su prenotazione al 353 4687707

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

DIANO MARINA

18.00. Per ‘Brindando con Diana’, aperitivo al Museo dal titolo ‘L'olio dei Romani’: incontro culturale e degustazione di prodotti da società agricole del territorio. Museo civico, corso Garibaldi 60



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.30. Presentazione libro ‘Noi, gli uomini di Falcone’ con il Gen. Angiolo Pellegrini. Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



19.30. Rebatta Buse live: Cibo buono, musica e spettacolo in Piazzale Olimpia, fino al 27 luglio

20.00-21.30. Festa Patronale di San Giacomo in località Chiappa

CERVO

21.30. 62° Festival Internazionale di Musica da Camera Cervo 2025: concerto del Rosario Bonaccorso Quintet formato da Rosario Bonaccorso (contrabbasso e voce), Fulvio Sigurtà (tromba), Olivia Trummer (pianoforte e voce), Roberto Taufic (chitarra e voce), Fausto Beccalossi (fisarmonica). Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti e questo link)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. Passeggiata storico-naturalistica alla scoperta dell'antico borgo di Badalucco con bellissimi scorci sul torrente Argentina, raccontando storia, geologia, flora, fauna e suggestioni del territorio accompagnati dalla guida ambientale escursionistica certificata Barbara Campanini. Ritrovo in Piazza Duomo

BAJARDO



17.00. Libri nuovi sotto il tiglio a cura della Biblioteca civica ai Giardini del Tiglio



CAMPOROSSO

19.00. Per ‘OndeSonore’, serata ‘Gara di Dj’ a cura dell'Associazione IndiePonente. Giardini di Piazza d'Armi



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)

CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro



CIVEZZA

21.00. Concerto Musica Celtica

COSTARAINERA

20.30. Cinema all'aperto (Quelli del geco). Centro storico



DOLCEACQUA

21.00. ‘La Val Nervia nelle 4 Stagioni in dialetto’: spettacolo al Visionarium



DOLCEDO



17.00-20.00. ‘Human Arts Festival’: concerti in piazza sagrato San Tommaso + conferenza sul tema dell'immigrazione mediterranea + itinerario di opere d'arte contemporanea allestite per ponti e vie dolcedesi, per bar e ristoranti che hanno aperto le porte all'arte + proiezione video nell'antico forno del Pane di Dolcedo (il programma), fino al 27 luglio



PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’, concerto di Lorenzo Colombo & Perinaldo Festival Orchestra in ‘Il Signore Degli Anelli’: spettacolo dedicato ai 400 anni di esplorazione di Saturno, da Gian Domenico Cassini alla sonda Cassini, e oltre. Musica per Saturno, tra scienza e meraviglia. Piazza San Nicolò, fino al 27 luglio (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. Memorial Nicola Ferrari (17ª edizione): serata all’insegna delle specialità culinarie spagnole preparate dallo chef Francisco e dai suoi ormai bravissimi sous-chef: paella & sangria, atmosfera conviviale e DJ set. Portici medievali

PIGNA



21.00. Spettacolo di teatro popolare in dialetto ligure messo in scena dalla compagnia ‘Nasciui pe Rie’ di Ospedaletti. Tensostruttura al campo sportivo, ingresso gratuito



ROCCHETTA NERVINA

21.30. ‘Jazz Valley’: musica dal vivo del ‘Giampaolo Casati 5tet’. Giardini comunali

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

21.00. Per ‘Libri all’aria’, Chiara Montani presenta il libro ‘L’ artista e il Signore di Urbino’ (Garzanti). Un viaggio nel Rinascimento tra arte, potere e passione (a cura del Festival delle Ragazze). Loggia dell’Aria



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Jazz au Château: concerto di ‘Et Rom D Collective’ (Jazz plus groove). Place du Docteur Maurel della città alta (più info)



MONACO



22.30. Concerto The Dire Straits Experience. Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo (più info)

NICE



19.15. Nice Jazz Fest 2025 in Place Masséna e Théâtre de Verdure (leggere la programmazione a questo link)



20.00. Nice Classic Festival: Mondo antico e mondo nuovo. Dialogo tra il grande repertorio classico, le origini dell’arte, la creazione odierna e la musica tradizionale. Chiostro del Monastero di Cimiez (più info)



SABATO 26 LUGLIO

SANREMO

8.30-17.00. Festa di Sant'Anna a Coldirodi: Santa messa in chiesa parrocchiale (h 8.30) + Un fiore per tutte le Anne’ (h 10) + Messa solenne a cui seguirà la processione per le strade del nostro paese (h 17). Al termine benedizione con la reliquia della Santa

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



18.30. Inaugurazione mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, entrata gratuita

21.00. Rassegna musicale Bravo Jazz (12ª edizione): spettacolo dei Funkincasa.Anfiteatro San Costanzo nel Centro Storico, fino al 29 luglio (più info)



21.30. Concerto di Sethu - Chiello a Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

11.30. Incontro con Germano Rollero che relaziona sul tema ‘La Cina e’ ancora vicina?’. A cura del Club di Conversazione. Bar Riviera in Calata Cuneo 53, partecipazione gratuita

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

19.30. Serata gastronomica danzante con Paella e l’orchestra Laura Fiori. U.S. Mocambo, via Caramagna 7, info e prenotazioni 329 4447 596



21.00. Per i ‘Concerti delle Logge’ (23ª edizione), concerto del duo formato dalla violinista Dunia Navarro e dal violoncellista Miguel Vidal. Logge di Santa Chiara al Parasio, ingresso libero, fino al 27 luglio

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)

9.00-12.30. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘Il Sentiero della Speranza. Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia’ di Enzo Barnabà, scrittore e storico. Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito



21.00. Festa Cuba balli latino americani al Belvedere Resentello con le Oasi Latina Girls



21.15. Milonga sotto le stelle aperta al pubblico in collaborazione con El Gato Tanguero sulla terrazza di Villa Hanbury. Giardini Botanici Hanbury, info 338 6273449

21.30. Per l’Agosto Medievale, ‘Asteludo’: disfida di drappi e tamburi + Corteo dei Sbandieratori e Musici + Torneo dei Sbandieratori e Musici a cura delle scuole dei Sestieri Cittadini + Spettacolo con giochi di bandiera. Piazza Marconi

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

18.30. 'Drum 100': aperitivo con dj set Kiki e apertura del villaggio + alle 20.30 inaugurazione della rassegna + alle 21 Drum Night con disco anni '80 e '90 + alle 22.30 Kikko & La Combriccola del Blasco e alle 00.30 dj set. Giardini Erio Tripodi, ingresso gratuito, anche domani

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2025’, ‘Intelligenza Originale: IO’: spettacolo ideato ed interpretato da Irene & Roberta Lepussy (15 euro). Giardini Winter, località Arziglia, info e prenotazioni 333 6155989 (Paola)

OSPEDALETTI

21.30. Per Musica in Piazza, concerto Rock Italiano in Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

21.30. Processione di ‘Sant'Ermu’ con figuranti in vestiti d'epoca (5 ªedizione). Lungomare e Piazza Tiziano Chierotti



21.30. Per la rassegna 'Musica nei borghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Sagrato della Chiesa del Santi Giuseppe e Antonio ad Arma, ingresso libero

RIVA LIGURE

21.30. La Notte del Wrestling in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Balliamoci l'estate in Piazza Baden Powell



DIANO MARINA

9.00-12.00. ‘Mareabilia’ (3ª edizione): giornata dedicata movimento e al benessere per grandi e piccini con giro in barca dedicato a persone con disabilità + dibattiti su diversi temi sanitari e di benessere fisico. Evento a cura di Asl 1. Porticciolo turistico (più info)

21.00. Festa di Sant’Anna con S. Messa e processione al Lido Sant’Anna

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



19.30. Rebatta Buse live cibo buono, musica e spettacolo in Piazzale Olimpia, fino al 27 luglio

20.00-21.30. Festa Patronale di S. Anna. Piazza Sant'Anna in località Poiolo



ENTROTERRA

BAJARDO



18.00. Per ‘Bajardo Lectures 2025’ presentazione del libro ‘Onore al territorio’ da parte del dottor Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo. Chiesa Vecchia di San Niccolò, partecipazione gratuita



CAMPOROSSO

8.00. Partenza del tour eno-gastronomico auto e moto d'epoca. Piazza Garibaldi

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)

19.00. Evento musicale ‘Mediterranea’ con i gruppi musicali ‘Ligustica Ensemble’, ‘Lizzadro Duo’ e ‘Oggitani’. Terrazza del Centro Falcone



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CASTELLARO

20.00. ‘Estate 2025 al Castellaro Golf’: Musica Sound Of Soul + Cena: Calamari Grill con Verdure Croccanti + campo pratica del club aperto fino alle 22.00, info e prenotazioni 335 5722457



CASTEL VITTORIO

20.00. ‘A Cena con le Stelle - In Viaggio lungo la Via Lattea’: cena dalle ore 20.00 osservazioni dalle ore 21.45. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIPRESSA

19.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro

CIVEZZA

21.00. Concerto di Musica Classica

COSTARAINERA

21.00. Serata De André, reading di lettura e concerto Ascolese. Centro storico



DIANO CASTELLO



21.30. Rassegna musicale ‘MusiCastello’ con concerto di Geddo in Piazza Massone

DOLCEACQUA

21.00. ‘Dolceacqua in Musica, un Castello di Solidarietà’: concerto di Marco Reghezza e la sua orchestra. Evento a cura de I Lions Club Ufficiali d'Italia. Castello dei Doria (a pagamento)



DOLCEDO



16.00-21.00. ‘Human Arts Festival’: concerti in piazza sagrato San Tommaso + conferenza sul tema dell'immigrazione mediterranea + itinerario di opere d'arte contemporanea allestite per ponti e vie dolcedesi, per bar e ristoranti che hanno aperto le porte all'arte + proiezione video nell'antico forno del Pane di Dolcedo (il programma), fino al 27 luglio

21.00. ‘Per le vie del Borgo’ (11ª edizione): concerto dell'Orchestra ‘Terra Madre’ di Torino con Aliou Ndiaye Taxuraan, prima voce solista dell’Orchestra Nazionale del Senegal e quattro musicisti, da Senegal, Burkina Faso, Italia, Iran. (in preparazione del concerto alle ore 17.30, approfondimento dal titolo ‘Le migrazioni nel Mediterraneo, dal passato al presente). Chiesa Parrocchiale di San Tommaso

ISOLABONA

20.00. Isolabona in Festa: serata gastronomica e danzante con musica e spettacolo allietata da Paolo Golini. Evento a cura della Proloco



PERINALDO

19.00. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’, Festa della musica: musica classica, rock e Jazz in tutto il borgo + ‘Cucina in Festival’: tradizionale cena in piazza organizzata dall’Associazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Nicolò, fino al 27 luglio (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. Memorial Nicola Ferrari (17ª edizione): serata hamburger, rostelle, salamelle, patatine e un ricchissimo antipasto tipico), birra e DJ set. Portici medievali

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00-22.30. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



20.00. Sagra delle cozze con l’Orchestra ‘I Panama’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



SOLDANO



19.00. ‘Nelle Nicchie del Rossese’: percorso enogastronomico tra musica e folklore nel centro storico. Percorso degustazione 15 euro (più info)



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora – Tele infernali’: gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Partenza alle h 22 con possibile integrazione con ‘Ghost Tour Extra’ e ingresso al Museo di Triora, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



VILLA FARALDI

18.00. Incontro volto ad apprezzare le peculiarità dell'olio extravergine di oliva, attraverso l'assaggio e

l'abbinamento con i cibi. In collaborazione con Oal (organizzazione assaggiatori liguri). U gumbu de Nuccio a Tovo Faraldi, info e prenotazioni al 340 2562879



VILLA VIANI

20.30. 46ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini e Serata danzante con l'orchestra Cristian & La Luna. Nueva. A cura della Proloco, anche domani



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



20.30. Promenade en Fête 2025: 5 palcoscenici musicali allieteranno il pubblico della con ritmi diversi + spettacolo pirotecnico magnifico sul mare alle 22.15. Lungomare pedonale (più info)



MENTON



21.00. 76e Festival de Musique de Menton: concerto di Pene Pati e l’Ensemble Il Pomo d’Oro in Silenzio Cantatore: L’âge d’or des chansons napolitainesens. Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange (più info)



MONACO



22.30. Concerto dei Scorpions. Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo (più info)



NICE



19.15. Nice Jazz Fest 2025 in Place Masséna e Théâtre de Verdure (leggere la programmazione a questo link)





DOMENICA 27 LUGLIO

SANREMO

8.00. Raduno automobilistico veicoli d’epoca a cura del Club Amatori Veicoli d’Epoca (C.A.V.E.). Frazione Bussana

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-22.30. Mostra ‘Linee Versus Colore - Colore Versus Linee’ del sanremese Michele Ammirati e della sammarinese Eleonora Mazza. La Maison de la Petite Sara - Art Gallery, Via Corradi 18, ingresso libero (sabato e domenica h 9.30/13-17/22.30, fino al 27 settembre)

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



18.30-20.30. ‘Folies Royal 2025’, Kids Show: ‘Giochi in Legno’ con Illustratore di gioco. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Spettacolo per bambini ‘In piazza si balla tra le bolle’ con Baby Dance. Piazza Borea d’Olmo

21.00. Rassegna musicale Bravo Jazz (12ª edizione): spettacolo dello Scott Hamilton Italian Quartet. Anfiteatro San Costanzo nel Centro Storico, fino al 29 luglio (più info)

21.00. Incontro/Conferenza sul Progetto del Santuario Pelagos: Conoscerlo per amarlo e proteggerlo a cura dell’Istituto Tethis. Pian di Nave

IMPERIA

9.00-19.00. ImperiAffari, la Festa dell'estate ad Oneglia

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. Per i ‘Concerti delle Logge’ (23ª edizione), concerto del duo Violino e Chitarra formato da Giovanni Sardo e Simone Mazzone + cerimonia di consegna del ‘Premio delle Logge 2025’ al dottor Carlo Amoretti. Logge di Santa Chiara al Parasio, ingresso libero, fino al 27 luglio

VENTIMIGLIA



10.00-13.00. Ulyimo giorno della mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘L’ultima rivoluzione dei vecchi ribelli, testo originale, con Francesco Scarrone, Elisa Nesta e Julien Cohen Lacassagne. Letture animate e musica. Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito

21.00-23.00. Ultimo giorno dell’esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



21.00. Concerto Buio Pesto al Belvedere Resentello

21.15. Made in ‘Impero Romano’: dialogo notturno sul tema ‘La storia del marchio di fabbrica’ a cura di Luca Storino. Museo Archeologico G. Rossi -

21.30. Per l’Agosto medievale, ‘Notte della Contesa’: Corteo da Parata + Lettura Bando + Cerimoniale di Giuramento + Assegnazione Corsie + Competizione dei Sestieri in vari giochi storici (tiro alla fune, corsa con l'anello, il portatore). Piazza Marconi



VALLECROSIA



10.00. 'Drum 100': masterclass aperta a tutti presso la sala polivalente + alle 14.30 masterclass aperta a tutti nei giardini Erio Tripodi + alle 19 aperitivo con dj set Electroposh + alle 20.30 Drum 100 + alle 22 chiusura dell'evento con l'estrazione della lotteria con 100 premi + alle 22.30 live di dj set Electroposh. Giardini Erio Tripodi, ingresso gratuito



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre



21.30. Per la Rassegna Touscouleurs, concerto dei Kokallà con ritmi tradizionali del Gambia oltre a pizzica e tarantella. Ex Chiesa Anglicana



TAGGIA ARMA



8.00. Per i Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo, Fiera Storica di Sant'Erasmo sul lungomare

21.30. Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo: illuminazione del golfo con migliaia di lumini galleggianti + alle ore 22.30 grandioso spettacolo pirotecnico. Lungomare

22.45. Per i Festeggiamenti in onore di Sant'Erasmo, serata disco con Master Dbj. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana con Simona Lanteri. Via Martiri della Libertà, Lato Levante



SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)



DIANO MARINA

18.00. Festa Patronale in frazione Diano Serreta: S. Messa per celebrazione Sant’Anna e processione

21.30. Sfilata di moda ‘30 Minuti di Bellezza’. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00-20.00. Trofeo San Lorenzo a cura della ‘Compagnia Arcieri San Bartolomeo’. Campo Arcieri

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

19.30. Rebatta Buse live cibo buono, musica e spettacolo in Piazzale Olimpia



CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3

21.30. X Masterclass del Festival Internazionale di Villa Faraldi: concerto d’apertura dal titolo ‘Alchimia d’Oriente’ del Gruppo Cameristico Alchimea formato da: Danilo Putrino, flauto – Stella Aurora Mattea, violino – Fabrice De Donatis, violoncello – Sara Terzano, arpa – Roberto Mattea, percussioni, con la performance di Liu Cui Fang, Danza Energetica, Taiji, Wushu, Qi Gong (più info). Piazza Serafino e Nino Alassio (in caso di maltempo il concerto sarà ospitato nell’Oratorio di Santa Caterina)



ENTROTERRA

BAJARDO

21.30. Per la rassegna 'Musica nei borghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Chiesa vecchia di S. Nicolò, ingresso libero

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



21.00. Spettacolo per bambini a cura della ‘Pandora’. Giardini di Piazza d'Armi

21.00. ‘Non solo Gospel’: concerto a cura del Coro ‘Voci e Note’. Terrazza del Centro Falcone

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



CERIANA

10.00. ‘ArteSospesa’: i carugi si vestono di Future Dusk, il pantone scelto come tema principale della collettiva d’arte contemporanea (fino al 30 agosto)



CIPRESSA

12.00. ‘Birrharley’ alla Torre Gallinaro



DOLCEDO



17.00-23.00. ‘Human Arts Festival’: concerti in piazza sagrato San Tommaso + conferenza sul tema dell'immigrazione mediterranea + itinerario di opere d'arte contemporanea allestite per ponti e vie dolcedesi, per bar e ristoranti che hanno aperto le porte all'arte + proiezione video nell'antico forno del Pane di Dolcedo (il programma)



PERINALDO

11.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (ultimo giorno), Perinaldo Festival string ensemble nella Chiesa di San Nicolò (più info)

PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

21.00. Memorial Nicola Ferrari (ultimo giorno della 17ª edizione), ‘Corsa per un Sorriso’: 18 km di trail running immersi nella natura e aperta anche al canicross (partenza da piazza Carenzi) + percorso dedicato agli under 18 + passeggiata per due differenti escursioni, una adatta a famiglie con bambini piccoli (ritrovo 9 e 15 partenza ore 10) e una di media difficoltà su un percorso di 11 Km (ritrovo ore 7. 45 e partenza ore 8.30), con guida del parco Alpi Liguri (per maggiori dettagli cliccare questo link)

PIGNA

21.30. Per la rassegna musicale bandistica Raimondo Redento, concerto della Banda musicale Borghetto San Nicolò Città di Bordighera. Piazza XX Settembre



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

RANZO



17.00. Per il ciclo ‘Formae Lucis’, evento alla scoperta della chiesa di San Pantaleo e degli affreschi e polittici dei Guido da Ranzo con il racconto di Alfonso Sista, il violino di Calamaro e le letture di Petruzzelli che riecheggeranno nel paesaggio ligure, ingresso libero e gratuito



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

18.00-20.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



18.00. Per ‘Onorata Milonga Festival’, ‘Intrecciare le Palme, come suonare il Bandoneon, abbinamento con l'opera di N.C. ’Giacobbe lotta con l'Angelo: 5° talk con intervento di Maura Traverso, Presidente Associazione Culturale ‘A Cumpagnia d'a Parmura’+ Charla sulla storia del Bandoneon con Raffaele Prota, Presidente Associazione Protango. S.E.M. Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, ingresso libero e gratuito



21.15. Serata di canti dialettali delle nostre vallate a cura della Compagnia del gruppo corale ‘Cheli de Campurossu’. Piazza Marconi



TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA VIANI

20.30. 46ª Sagra della Lumaca e degli Spiedini e Serata danzante con l'orchestra Cristian & La Luna Nueva. Alle ore 23 eccezionale estrazione a sorte di un gioiello. Evento a cura della Proloco

FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Flower Power’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

21.30. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Kazuki Yamada con il Coro della CBSO e il Coro dei bambini dell'Accademia Rainier III che eseguono l'Oratorio Liverpool di Paul McCartney e Carl DaviS. Corte d'Onore del Palazzo del Principe (più info)

NICE



19.15. Nice Jazz Fest 2025 in Place Masséna e Théâtre de Verdure (leggere la programmazione a questo link)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate