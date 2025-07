Ceriana in Festa: carugi Illuminati dal 'Future Dusk' di ArteSospesa e Musica Live

Doppia celebrazione oggi nel suggestivo borgo di Ceriana, dove i carugi si tingono delle sfumature di "Future Dusk", il colore Pantone scelto come tema centrale per l'attesissima collettiva d'arte contemporanea "ArteSospesa". Un evento che promette di trasformare gli storici vicoli in una galleria a cielo aperto, culminando con un concerto serale.

Alle ore 18, da Piazza Marconi, prenderà il via il giro inaugurale, un percorso guidato dal Sindaco Maurizio Caviglia, affiancato dalla Professoressa Giuliana Rebaudo, stimata storica dell'arte, e dalla curatrice di questa edizione, Severina Cicero. L'itinerario, pensato per immergere i visitatori nell'atmosfera unica del borgo, toccherà dapprima la sommità del castrum medioevale. Qui, presso l'Atelier En Na Cola, sarà possibile ammirare la personale di Corrado Minervini.

Il percorso proseguirà attraversando la suggestiva porta d'accesso delle antiche mura, una delle poche in provincia di Imperia a conservare un meccanismo di chiusura a ghigliottina, testimonianza di un passato ricco di storia. Si tornerà poi in Piazza Rubini per inoltrarsi nel cuore pulsante di Ceriana. Da Via Visitazione, i visitatori si addentreranno nel caratteristico e contorto vicolo familiarmente noto come "passo del gatto", ovvero Via Macello, per poi dirigersi verso Via Mario Laura. Qui, in quello che fu un tempo la dimora di un facoltoso notaio magnanimo verso i cerianesi, si trova il secondo Atelier, chiamato "Valentì", sede dello studio dell'artista anglosassone Elizabeth Armstrong.

Il cammino proseguirà lungo Via Palazzo fino al maestoso edificio che un tempo fu la dimora della famiglia Roverizio. Al pianterreno, la galleria Giannini ospiterà una collettiva di artisti locali. Sempre in Via Palazzo, l'Atelier Bellini accoglierà lo studio del pittore Aurelio Bellini. Il giro si concluderà su Via Roma, ritornando infine in Piazza Marconi.

Lungo l'intero percorso, saranno esposte le opere di 26 artisti che hanno coraggiosamente accettato la sfida di confrontarsi con il tema proposto: "Future Dusk". I loro lavori promettono interpretazioni originali e suggestive di questa tonalità avvolgente e visionaria.

La giornata di festa culminerà alle ore 21, sempre in Piazza Marconi, con un atteso appuntamento musicale: Ceriana avrà l'onore di ospitare l'esibizione del gruppo Sheldon & the rollin’ cats, che promette di allietare la serata con la loro musica coinvolgente.