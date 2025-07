Il Ghost Tour di Autunnonero racconta Dolceacqua tra narrazione e fotografia

Si è concluso nel suggestivo scenario del borgo ligure di Dolceacqua un doppio appuntamento speciale firmato Autunnonero – Folk Horror Culture. Due serate unite da un unico filo conduttore: dare voce ai luoghi attraverso la narrazione e lo sguardo, trasformando ogni angolo del paese in una tappa di un viaggio emozionale.

Venerdì 18 luglio è andato in scena il Ghost Tour Dolceacqua, il celebre itinerario narrativo immersivo ideato dal direttore creativo di Autunnonero, Andrea Scibilia. Una notte tutta al femminile, condotta dalle Storyteller Marta Laveneziana e Brigida Melga, che ha riportato in vita storie e leggende locali attraverso un percorso al lume di lanterna: dalla figura di Girolima Sappia, processata per stregoneria, alla vicenda struggente di Lucrezia, giovane ribelle divenuta simbolo di resistenza contro gli abusi del potere.

Sabato 19 luglio si è svolto invece il Ghost Tour fotografico: un’esperienza unica nel suo genere, in collaborazione con la fotografa e content creator Raffaella Sottile.

Nato come nuova declinazione del Ghost Tour, il Ghost Tour Fotografico è un workshop di fotografia narrativa ed emozionale pensato per chi desidera esplorare il linguaggio visivo non solo sotto l’aspetto tecnico, ma soprattutto espressivo.

L’idea nasce dall’esigenza di rallentare, osservare, sentire. La fotografia diventa strumento di lettura del mondo e di se stessi, capace di trasformare emozioni in immagini. Non un semplice corso, ma un’esperienza formativa intensa che ha accompagnato i partecipanti lungo cinque tappe del percorso del Ghost Tour, dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, intrecciando tecnica, racconto e visione personale.

Il workshop si è svolto in modo personalizzato, con un numero limitato di partecipanti. Ogni tappa ha affrontato un tema: composizione, gestione della luce naturale, rapporto tra soggetto e ambiente, costruzione del racconto fotografico, permettendo di acquisire competenze tecniche in modo progressivo e accessibile anche a chi fotografa con lo smartphone.

Il momento culminante si è tenuto nell’ultima tappa, all’interno del Castello dei Doria, dove i partecipanti hanno potuto mettere in pratica gli strumenti acquisiti in un contesto carico di atmosfera. La scena, illuminata dalla luce del crepuscolo e arricchita dalla presenza scenica degli Storyteller Brigida Melga e Giovanni De Mattia e da oggetti simbolici come la lanterna e il “grimorio”, ha offerto lo spazio ideale per esprimere una visione fotografica profonda, personale, coinvolgente.

L’obiettivo non era semplicemente ottenere una “bella foto”, ma accompagnare ogni partecipante nella costruzione della propria visione fotografica, in un percorso dove l’intenzione narrativa diventa parte integrante dell’immagine.

Un’esperienza che ha colpito e ispirato i partecipanti, molti dei quali alla prima esperienza con la fotografia narrativa, ma già capaci di interpretare le scene in modo personale e consapevole.

Il Ghost Tour Fotografico tornerà il 23 agosto alle 19:00 a Triora, il celebre Paese delle Streghe. Un appuntamento speciale in collaborazione con l’Associazione Terra di Confine, a cui seguirà un nuovo Ghost Tour notturno. Oltre agli Storyteller, il workshop includerà la presenza iconica di un corvo, che aggiungerà ulteriore forza visiva e simbolica agli scatti.

I prossimi appuntamenti

Ghost Tour Triora: 26 luglio, 9, 16, 23, 30 agosto

Ghost Tour Dolceacqua: 5, 13, 21, 29 agosto

Ghost Tour fotografico – Triora: 23 agosto

Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria.

Info e prenotazioni:

www.autunnonero.com

info@autunnonero.com

+39 379 1404184 (WhatsApp)

Instagram/Facebook: @autunnonerofest