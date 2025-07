Ventimiglia, Spinosi denuncia Nazzari: "Offese gravi durante il Consiglio Comunale"

Scoppia la polemica a Ventimiglia dopo la seduta del Consiglio Comunale del 16 luglio. Andrea Spinosi, consigliere dell'opposizione, annuncia ufficialmente di aver sporto querela contro l'attuale Presidente, Roberto Nazzari, per le affermazioni pronunciate da quest’ultimo al termine della riunione, trasmessa in diretta streaming.

Spinosi, che ha ricoperto la carica fino al 2023, ha spiegato di non riuscire più a tollerare i commenti denigratori rivolti a lui da Nazzari durante i lavori consiliari, con un ultimo episodio in cui, ha dichiarato, "si è passato il segno".

Il riferimento è a una frase pronunciata da Nazzari proprio nelle battute finali dell’ultima seduta, mentre i consiglieri stavano abbandonando l'aula, dopo il ritiro della pratica relativa alla sostituzione del consigliere avv. Panetta. Durante un rapido scambio, Nazzari avrebbe affermato:

"Ma perché c’era un podestà… c’era un podestà che… c’é… scusi, consigliere, scusi… c’era un podestà che faceva sottostare il suo presidente del consiglio… del mio partito…"

Secondo Spinosi, la frase — che evocava presunte ingerenze politiche durante la sua presidenza — è “gratuita, falsa e offensiva”.

“Ho sempre agito con autonomia e professionalità — ha dichiarato — facendo votare i ritiri delle pratiche anche quando non necessario, e scontrandomi spesso con l’allora sindaco Scullino. Non ho mai sottostato a nessuno, e non permetto che si infanghi la mia storia personale e politica, soprattutto ora che non ricopro più incarichi amministrativi”.

Spinosi ha conferito mandato all’avvocato Giulio Bettazzi per procedere legalmente, ritenendo l’episodio un attacco inaccettabile alla sua onorabilità.