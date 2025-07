Sanremo: venerdì prossimo in via Escoffier un gazebo informativo organizzato da Forza Italia

Gazebo informativo di Forza Italia, venerdì prossimo dalle 17:30 alle 20, in via Escoffier,vicino alla statua di Mike Bongiorno. Saranno presenti l'Assessore Regionale Marco Scajola, il Segretario Provinciale di Forza Italia Simone Vassallo, il Segretario Cittadino di Forza Italia Davide Salvi, la Consigliera Comunale Patrizia Badino e il Prof. Claudio Eva, Coordinatore Regionale di Forza Italia Seniores.

L'iniziativa è promossa per incontrare i cittadini e illustrare i programmi futuri che la segreteria comunale intende portare avanti per il rilancio della città, con particolare attenzione a politiche di ascolto, inclusione e tutela sociale. Durante l’incontro, particolare spazio sarà dedicato all’illustrazione della proposta di istituzione del Garante Comunale per i Diritti delle Persone Anziane, fortemente voluta da Forza Italia e dal Movimento Seniores, e mozione già formalmente presentata dalla Consigliera comunale Patrizia Badino. Il Garante rappresenterà una figura di riferimento per ascoltare, tutelare e valorizzare quella fascia di popolazione troppo spesso marginalizzata, ma che ha dato un contributo decisivo allo sviluppo del Paese ed è oggi pilastro di supporto per famiglie e giovani.