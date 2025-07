Eidlizia, l'assessore Scajola vola a Roma per firmare l'accordo sulle politiche abitative

Domani, mercoledì 16 luglio, l’assessore all’Edilizia e alle Politiche abitative della Regione Liguria Marco Scajola sarà a Roma, in qualità di Coordinatore vicario della Commissione Infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni, per firmare un accordo di collaborazione con Federcasa.



Il documento, che verrà siglato alle ore 14 presso la sede della Conferenza delle Regioni in via Parigi 11, mira alla definizione di strategie e proposte condivise a livello nazionale sul cruciale tema abitativo.