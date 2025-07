Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 15 a domenica 20 luglio in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 15 LUGLIO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Torneo Poker DSO. Sale del Casinò municipale, fino al 20 luglio (più info)

17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



21.00. Laboratori creativi per bambini con musica per i più piccoli a cura di Talea Ass.ne Culturale. Piazza Borea d’Olmo



21.00. Per la Stagione estiva dei Martedì Letterari, il Cardinale Angelo Bagnasco presenta il libro ‘Cristo speranza di ogni uomo. Pensieri sul Giubileo’. Partecipa Mons. Antonio Suetta.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili



21.30. Per la rassegna ‘Sanremo Summer Simphony’, ‘Just in Time’: la formazione statunitense ‘Take 6’ considerata in questo momento il miglior gruppo a cappella del mondo, incontrano l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (a pagamento). Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

8.00-16.30. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)



21.00. Per ‘Musica al Santuario’, ‘Tasti e contrasti’: recital pianistico a quattro mani composto da Matteo Costa e Daniela Demicheli. Il passa dalle Ouverture di Rossini al capolavoro di Fauré, la suite Dolly, sino ad arrivare alla notissima e amatissima Rapsody in blue di Gershwin. Santuario di Montegrazie, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



19.30. ‘Dialoghi di Nervia - L’immagine. L’arte moderna e contemporanea. Ecco gli eroi’: visita guidata da Valentina Fiore, direttrice del Museo di Nervia (su prenotazione c351 4472182), inclusa nel biglietto di ingresso al museo e allo spettacolo



21.00. Festival ‘Albintimilium Theatrum Fest’: anteprima nazionale di ‘Ecuba di Euripide’ per la regia di Sergio Maifredi. Traduzione di Giorgio Ieranò. Teatro Romano, Area Archeologica di Nervia, Corso Genova 134 (info e acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Spettacoli di Arte varia d’intrattenimento per i più piccoli (magia, burattini, clownerie...). Pista di pattinaggio nei Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì di luglio e agosto)



BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: camminata consapevole al Beodo, con ritrovo dalla chiesa di Bordighera Alta, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento) + spettacolo ‘La pasticceria delle Meraviglie’ di Mr Paolo. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

18.00. Mercatino di artigianato e aziende agricole 'I colori dell'Arte' a cura dell'associazione culturale Amici della Musica e delle Arti sulla pista ciclabile (tutti i martedì fino a fine agosto)



21.00. ‘E...state in forma’ con i 'balli di gruppo' in piazza IV Novembre a cura della scuola di danza Happiness di Ospedaletti (tutti i martedì fino a fine agosto)



TAGGIA ARMA



18.00-23.00. Per la Rassegna Circus Time, ‘La Notte del Corsaro in Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



RIVA LIGURE

20.00. Spettacolo di musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, Lato Levante

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. ‘Ridiamo Ligure’: serata comica

SAN LORENZO AL MARE

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)



DIANO MARINA



17.00-22.00. mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio



21.30. Concerto ‘Diano in Musica’ nel centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



21.30. Fiabe da colorare: la giornalista e scrittrice Viviana Spada presenta fiabe, racconti, storie. Anfiteatro, Lungomare delle Nazioni Fondo, Via Ischia

21.30. XXXVI Rovere d'Oro Night Live: concerto di Muhammed Yildirir (violino) e Sinan Ersahin (chitarra). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 20 luglio, ingresso gratuito (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. Commedie dialettale dal titolo ‘A cena da leva’ e ‘U nu l'è covid ma sulu in rafreidù’ a cura della Compagnia d'U Teatru Ventimigliusu. Palatenda Bigauda

CIPRESSA

21.00. Concerto Coro Mongioje nella Chiesa Fortezza a Lingueglietta

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES

11.15-22.00. Per Jazz à Juan (64ª edizione), concerti di: Christophe Imbs – Soft Power – part.2 (Médiathèque Albert Camus) + Jean Fromageau (Jazz experiences) + No(w) Beauty (Jammin Summer, Petite Pinède) + Mark Lettieri Group (Pinède Gould) + Robert Plant presents Saving Grace feat. Suzi Dian (Pinède Gould) (più info)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MERCOLEDI’ 16 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Torneo Poker DSO. Sale del Casinò municipale, fino al 20 luglio (più info)

17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)



19.30. Esibizione delle band partecipanti al concorso ‘Sanremo Rock & Trend e Sanremo Live in the City’. Presenta Beatrice Macconi (in arte BeaMakk), cantautrice e attrice. Pian di Nave



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Live Tour ‘Sanremo Rock’ a Pian di Nave, anche domani

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



21.30. ‘Concerto senza rete’: spettacolo con Mario Incudine, Peppe Servillo e Antonio Vasta (pianoforte e fisarmonica), arricchito dalla partecipazione di Pino Ricosta, Manfredi Tumminello e Francesco Bongiorno. Un viaggio musicale attraverso i ritmi viscerali del Sud, con improvvisazioni e interpretazioni uniche. Piazza Duomo a Porto Maurizio

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



19.00. Inaugurazione mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

20.00. Lezioni di ballo antiage (per signore over 60) a cura di ASD Artedanza (tutti i lunedì e mercoledì fino al 28 luglio). Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA



8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Super G.A.G alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



18.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Laboratorio musicale bimbi al Chiosco della Musica, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Balli di gruppo alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: risveglio muscolare sul Piazzale al Mare (tutti i mercoledì fino a fine agosto)



TAGGIA ARMA

21.30.‘Balliamoci l'Estate’. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.15. Bimbumbam: gonfiabili in Via Martiri della Libertà

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)

19.00. Festival dei Bar con musica dal vivo



SAN LORENZO AL MARE



21.00. Per ‘Due Parole in riva al mare’, Chiara Francini presenta il libro ‘Le querce non fanno i limoni’ (Rizzoli). Dialoga con l’autrice Francesca Bogliolo, critica d'arte. Banchina dell’Hotel Riviera dei Fiori, ingresso libero

DIANO MARINA

17.00-22.00. Mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60



21.00. Festa Patronale con S. Messa e processione in mare alla statua sommersa della Madonna ‘Stella Maris’ Porto Turistico



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.00. Serata dedicata alla magia del cielo stellato, abbinata alla scoperta delle bellezze nascoste dell’entroterra ligure. Ritrovo in Piazza Sottana, nella località Chiappa (evento gratuito fino ad esaurimento posti disponibili), prenotazioni a prolocosanbartolomeo@gmail.com



21.30. XXXVI Rovere d'Oro Night Live: concerto di Honoka Buyo (pianoforte) e Gabriele Laura (pianoforte). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 20 luglio, ingresso gratuito (più info)



ENTROTERRA

OLIVETTA SAN MICHELE

21.00. Per il Festival Internazionale di Musica da Camera concerto dell’Orchestra Principato di Seborga con Cristina Noris (Clarinetto Solista) in ‘Pavarotti & Friends’. Dirige il M° Vitaliano Gallo, al pianoforte il M° Massimo Dal Prà. Musiche di Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, De Curtis, Di Capua, Dalla, Zucchero, Ramazzotti. Località Fanghetto



SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES

19.30-22.00. Per Jazz à Juan (64ª edizione), concerti di: Sėlēnę (Jammin Summer, Petite Pinède) + Meshell Ndegeocello (Pinède Gould) + Gregory Porter (Pinède Gould) (più info)



CAP-D'AIL



21.00. Concerto tributo a Céline Dion. Amphithéâtre de la mer



MONACO



20.30. Cena spettacolo con Benson Boone. Salle des étoiles (più info)



GIOVEDI’ 17 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. Torneo Poker DSO. Sale del Casinò municipale, fino al 20 luglio (più info)



17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 327 08248663 (più info)

17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)



17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



19.00. ‘Yoga & Ipnosi’: incontro esperienziale, gratuito e aperto a tutti, dedicato a chi desidera rigenerarsi, liberare la mente e ritrovare l’equilibrio interiore. A guidare i partecipanti saranno

Francesca Sapioli, insegnante di Yoga, esperta nel riequilibrio corpo-mente, e la Dott.ssa P. Sciolla, psicoterapeuta ipnotista, specializzata in tecniche trasformative profonde (10 euro). Forte Santa Tecla (più info)



19.30. Esibizione delle band partecipanti al concorso ‘Sanremo Rock & Trend e Sanremo Live in the City’. Presenta Claudia Paglialunga. Pian di Nave



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



21.00. Live Tour ‘Sanremo Rock’ a Pian di Nave

21.15. Per la rassegna ‘Cinema sotto le stelle’ a cura di Pigna Mon Amour e CMC, proiezione gratuita del film ‘La vera leggenda di Tony Vilar’. Anfiteatro San Costanzo, ingresso gratuito

IMPERIA

8.00-16.30. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



9.00-12.00. Esperienza immersiva con lo snorkelling guidato insieme ai Delfini di Ponente. Area marina delle Ratteghe



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. Spettacolo ‘Liguria delle Arti’, con Pino Petruzzelli e il Coro Monte Saccarello. Anna Marchini e Gabriella Stabile Re raccontano storia e arte del Santuario di Santa Maria Maggiore. A cura dell’associazione Centro Teatro Ipotesi. Chiesa di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)



9.00-17.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

10.10. Escursione didattica col Treno delle Meraviglie a Tenda e al Musée des Merveilles a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Ritrovo nell'atrio della stazione di Ventimiglia alle ore 10.10; partenza del treno da Ventimiglia ore 10.39, ritorno da Tenda col treno delle ore 18.32 con arrivo a Ventimiglia alle ore 20.45, info 0184 351181

18.30-21.00. Lezioni di Yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti. Forte dell'Annunziata

21.00. Per Musica alla Marina, concerto ‘Classica & Azzurro Swing The Sweet Life Society’. Marina S. Giuseppe - a cura di MDC



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

21.00. Concerto tributo a Lucio Battisti de ‘I Nuovi Solidi’. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretch & core alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Mindfullness sulle orme di Monet nei giardini Monet, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Per ‘Il Festival delle Ragazze’, Cristina Rava presenta 'Degna Sepoltura' (Nero Rizzoli). Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero fino a esaurimento posti



OSPEDALETTI



10.30. ‘E...state in forma’: Acquagym sulla spiaggia davanti al Municipio (martedì e giovedì fino a fine agosto)

21.00. Per la rassegna letteraria ‘E’ Tempo di Libri’, ospite Riccardo Pedicone. Evento in collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale



TAGGIA ARMA

17.00-23.00. Artigianato sotto le Stelle: stand di artigianato creativo sul lungomare di Arma

21.00. Per i festeggiamenti Santa Maria Maddalena, concerto a cura della Banda Musicale Pasquale Anfossi. Piazza Cavour a Taggia

21.15. Cinema in Pineta: proiezione film ‘I Peggiori Giorni’. Via Lido sul Lungomare

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale Zucca’, presentazione libro ‘Una vita meravigliao’ di Enrico Beruschi. Conduce la serata il giornalista Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



17.00-21.30. Rassegna ‘historic center’ con Live Music Local Band ‘Deep Blue’. Piazza Saffi



SAN LORENZO AL MARE



19.00-24.00. Festa della Musica: notte di Concerti e Aperitivi con Dj Set Live Dance Floor. Alle 22 On Soul, concerto Soul & Funky '70 E '80. Centro storico e sul mare

DIANO MARINA

17.00-22.00. mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. XXXVI Rovere d'Oro Night Live: concerto di Javier Garcia Moreno (Chitarra). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 20 luglio, ingresso gratuito (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘All’ombra del Campanile. Una famiglia sulla porta della parrocchia’ (ed. San Paolo) con don Diego Goso, scrittore e parroco di Grimaldi e delle due Mortola. Mulino Lab, corso Repubblica 25, dietro il distributore Erg, Camporosso, ingresso libero e gratuito

21.00. Rassegna di musica popolare ‘Popular Music’, concerto del Gruppo corale ‘Cheli de Campurussu’. Giardini di Piazza d'Armi

CIPRESSA



17.30. Escursione guidata a Lingueglietta con visita alla Chiesa Fortezza e al Parco Sculture ‘Tra i mondi’ dell'artista Karin Grudda



COSTARAINERA

17.00. Arteterapia con Monica Rocco (Gocce di Natura APS) al Parco Novaro



DIANO ARENTINO



17.00. Trekyoga con partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna Letteraria Number27 (2ª edizione), Luca Valentini presenta ‘Mare Monstrum’. Accompagnamento musicale alla chitarra di Michele Faggio Chiesa San Giovanni Battista, Piazza Mons. Massone, ingresso libero



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00. Serata enogastronomica danzante con l’Orchestra ‘Paolo Bagnasco’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES

18.30-22.00. ‘Jazz à Juan’: concerti di: DJ Oil (Jazz experiences) + Cédric Hanriot – Time is color – vol. 2 (Jammin Summer, Petite Pinède) + Kareen Guiock Thuram (Pinède Gould) + Ibrahim Maalouf & the Trumpets Of Michel-Ange (Pinède Gould). Il programma nel dettaglio a questo link

MONACO



19.30. Per la stagione de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’, spettacolo di balletto della Compagnia Kor'sia di Lukáš Timulak. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo, fino al 20 luglio (info e acquisto biglietti a questo link)



VENERDI’ 18 LUGLIO



SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



9.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf (h 9/13-17.30723.30). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



13.00. Torneo Poker DSO. Sale del Casinò municipale, fino al 20 luglio (più info)

17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)



19.00. ‘Echoes of Tecla’: progetto del Balletto Teatro di Torino/BTT con attività laboratoriale + attività performativa itinerante + incontro con il pubblico + performance. Sale e terrazza del Forte di Santa Tecla (più info)

20.00-21.30. ‘Folies Royal 2025’: Kids Show con Magic Workshop con Ago il Mago. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



21.00. Spettacolo per bambini, Gioco Fiaba Il bibliotecario e il mostro dei libri. A cura di Talea Ass.ne Culturale. Piazza Borea d’Olmo



21.00. ‘Scacchi sotto le stelle’: competizione sportiva a Cura della Asd Scacchi Sanremo ‘Nenad Sulava’. Via Escoffier



21.30. Per la rassegna ‘Sanremo Summer Symphony’, concerto di Marcus Miller in un repertorio che spazia tra composizioni originali e reinterpretazioni di grandi classici, mescolando jazz, funk, soul e world music. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.00. Festival Internazionale ‘Serate Organistiche Leonardiane’ nella Basilica di San Maurizio, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)



9.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre

18.30. Torneo di beneficenza 2° Memorial Manuel Cesarini a cura di A.S.D. Ventimiglia Calcio e Associazione SPES A.P.S. Campo Sportivo Simone Morel, anche domani

21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41

18.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, appuntamento letterario in musica, a ingresso gratuito, con ospiti gli autori Alberto Pezzini con il suo ultimo romanzo ‘Singhiozzo blues. Gianni Prati fa a pugni con la morte’ e Marco Vallarino con il suo ‘Tigri d'inchiostro. Trenta racconti ruggenti’. Intermezzi musicali a cura di Claudio Giraudi alla chitarra. Giardini Botanici Hanbury

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



21.00. ‘Ina tempesta sciüta’: commedia teatrale in dialetto messa in scena dalla Compagnia di teatro amatoriale ‘Teatro Otto’ di Soldano. Centro Storico

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates balance barre alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba kidz alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

21.30. ‘Balliamoci l’Estate: animazione musicale e tanto divertimento. Rotonda S. Ampelio



OSPEDALETTI



19.00. ‘E...state in forma’: eventi a rotazione in piazza IV (tutti i venerdì fino a fine agosto)



21.30. Musica In Pista sulla ciclabile

21.30. Spettacolo di Ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale,



TAGGIA ARMA



21.30. Serata Musicale anni 80/90/2000 con la ‘Super Smile Band’. Piazza Eroi Taggesi a Taggia

RIVA LIGURE

18.00. Street Food in Piazza Ughetto, fino al 20 luglio



SAN LORENZO AL MARE

16.30-23.30. ‘I Mercatini del Mare’ con artigiani, produttori, hobbisti, artisti + Animazione e intrattenimenti (tutti i martedì di luglio e agosto)

19.00. Balla con i Delfini: feste da ballo di beneficenza all'aperto presso ‘Circolo I Delfini’ al Porto comunale

DIANO MARINA

17.00-22.00. mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio

19.30. Sagra enogastronomica ‘Evviva l’Estate’ con serata danzante a Villa Scarsella, fino a domenica 20 luglio



21.00-23.00. Apertura serale Museo Civico del Lucus Bormani mercoledì e venerdì di luglio e agosto. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

21.00. Il Museo a lume di candela: suggestiva visita guidata del percorso museale per riscoprire la storia del Golfo Dianese a lume di candela. Museo Civico al Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. XXXVI Rovere d'Oro Night Live: concerto di David Fons (viola), Carmina Morella (violino), Inma Esplugues (pianoforte). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 20 luglio, ingresso gratuito (più info)



CERVO



21.30. Per il Festival di Cervo, concerto di Enrico Pace al pianoforte. In programma musiche di Schönberg, Schubert, Brahms, Liszt. Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. Passeggiata storico-naturalistica alla scoperta dell'antico borgo di Badalucco con bellissimi scorci sul torrente Argentina, raccontando storia, geologia, flora, fauna e suggestioni del territorio accompagnati dalla guida ambientale escursionistica certificata Barbara Campanini. Ritrovo in Piazza Duomo



21.00. Pink Box con Amaranta e Tamarindo: spettacolo acrobatico, magico, circense a cura di Fem Spettacoli. Piazza Marconi

BORGOMARO

21.00. Per il FestiValdelMaro, concerto dal titolo ‘6 Stelle alla Luna’ con il basso Francesco Cascione, il mezzosoprano Valeria Mela e la pianista Luisa Repola,il soprano Brigitte Tornay, il Tenore Haruo Kawakami, il Maestro Marco Cecchinelli. In programma alcune delle più belle e celebri pagine dell’opera lirica. Piazza Felice Cascione

CAMPOROSSO

21.00. Serata divulgativa ‘I giardini incantati del mare - Alla scoperta delle bellezze di Camporosso: dal suo mare alla sua oasi naturalistica’: intervento di Rudy Valfiorito - Natura Intemelia sull'Oasi del Nervia + presentazione del progetto ‘I giardini incantati del Mare’ con proiezioni di foto e video del mare di Camporosso. Oasi del Nervia, incrocio Via Dante Alighieri e Lungomare De André

19.00. OndeSonore: serata con ‘DJ Nandino’. Piazza Marconi



CIVEZZA



21.00. Concerto dei ‘Compagni di viaggio’



DOLCEACQUA



22.00. Ghost Tour Dolceacqua, l’itinerario dei misteri nel borgo dei Doria, dal Ponte Vecchio al castello (info e prenotazioni)

ISOLABONA



20.30. In occasione dei festeggiamenti patronali, gara di Belotta con ricchi premi (ore 20.30 iscrizioni - ore 21.00 inizio gara)



PERINALDO

18.00. Per la 4ª Rassegna Letteraria 2025 ‘Seconda Stella a Destra… libriamoci tra Profumi e Sapori di Perinaldo…’, Giorgio Simonelli con Domenico Lucchini presentano ‘Quasi goal, storia sentimentale del calcio in tv’. Marta Giancaterino, chitarra. Espone Francine Mury. Biblioteca Comunale, ingresso gratuito



PORNASSIO



17.00. Serata hamburger e karaoke. Il Colle Risto Bar

SEBORGA

9.00-12.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



14.30-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

20.00. Sagra dei Ravioli cu pesigu. Campo sportivo



FRANCIA

ANTIBES

11.00-22.00. ‘Jazz à Juan’: concerti di Cédric Hanriot – Time is color (Médiathèque Albert Camus) + Eyolf Dale trio (Jammin Summer, Petite Pinède) + Dabeull (Pinède Gould) + Caravan Palace (Pinède Gould). Il programma nel dettaglio a questo link



CAGNES-SUR-MER



21.00-23.00. Jazz au Château 2025: concerto del Swing Rencontre Trio (New musette). Place du Docteur Maurel della Città alta (più info)



MONACO



19.30. Per la stagione de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’, spettacolo di balletto della Compagnia Kor'sia di Lukáš Timulak. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo, fino al 20 luglio (info e acquisto biglietti a questo link)

19.30. ‘Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025’: cena a quattro mani con Marcel Ravin e Anne-Sophie Pic, la chef più stellata Michelin al mondo. Monte-Carlo Bay Hotel & Resort (più info)



SABATO 19 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



10.00. ‘Il mare racconta - Voci del mare, segni dell’uomo’: attività di sensibilizzazione dedicate ai più piccoli sulle spiagge sanremesi a cura de ‘I Deplasticati’. Attraverso giochi, racconti e osservazione della spiaggia, i bambini saranno protagonisti di una piccola ma significativa rivoluzione ambientale. Maiben a Bussana, iniziativa gratuita



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.00. Torneo Poker DSO. Sale del Casinò municipale, fino al 20 luglio (più info)

17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



18.30 & 20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)



21.00. Galà Concerto di Luca Barbarossa al Roof Garden del Casinò (ingresso su invito)



21.30. Per ‘One Night Summer Hits’, musica dal vivo con Shase e Caro Wow. Pian di Nave, ingresso libero



IMPERIA



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

11.30. Incontro con Giorgio Montanari sul tema ‘L’improvvisazione teatrale’. A cura del Club di Conversazione. Bar Riviera in Calata Cuneo 53, partecipazione gratuita

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)

19.30. Serata gastronomica danzante con Brandacujun e Gnocchi al Sugo e l’orchestra Rita & gli Evergreen. U.S. Mocambo, via Caramagna 7, info e prenotazioni 329 4447 596



21.00. Seconda edizione di ‘Musica sotto le gru – Insieme’, evento benefico promosso da ‘Con il cuore di Martina’ e ‘Sorridi con Pietro’. Banchina Aicardi



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)

9.00-12.30. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



18.30. Torneo di beneficenza 2° Memorial Manuel Cesarini a cura di A.S.D. Ventimiglia Calcio e Associazione SPES A.P.S. Campo Sportivo Simone Morel

21.00. Concerto gruppo musicale Ginsonix con Musica anni 60-70-80. Belvedere Resentello

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



21.00. ‘Passeggiando tra i fumetti’: rappresentazione teatrale con musica dal vivo. Giardini della Casa Valdese

BORDIGHERA

8.30. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Total body workout alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

9.20. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre



21.30. Per la rassegna ‘Note d’esate’, concerto dell’Orchestra Note Libere e i suoi giovani musicisti in una formazione orchestrale con archi, fiati, tastiere e percussioni. Saranno eseguite alcune tra le più coinvolgenti colonne sonore. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

20.00. Mangiamu in ta ciassa. Festa delle zucchine trombette. A cura dell’Associazione U Descu Spiaretè. Piazzale al mare (consumazione a pagamento)

21.30. Musica e Ballo in Piazzale al mare

TAGGIA ARMA



20.30. Carnevale Estivo 2025: sfilata con inizio da Piazza Vittoria con i gruppi in maschera pronti a sfilare per le vie del borgo marinaro + alle 21 esibizione della scuola di danza Asd La Pineta Planet Sport in Piazza Tiziano Chierotti + alle 21.30 partenza del corteo partirà dal lungomare con percorso in via Queirolo e arrivo in Piazza Tiziano Chierotti, dove ad attenderlo ci sarà il presentatore della manifestazione DJ Prince

RIVA LIGURE

18.00. Street Food in Piazza Ughetto, fino al 20 luglio



SANTO STEFANO AL MARE



19.00. Sagra di Santa Maria Maddalena con l’Orchestra ‘Beatrice & Serena’. Via Roma

SAN LORENZO AL MARE



19.00. Sagra di Santa Maria Maddalena allietata dall’Orchestra ‘Beatrice & Serena’. Piazza Roma ore

DIANO MARINA

17.00-22.00. Ultimo giorno della mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio

19.30. Sagra enogastronomica ‘Evviva l’Estate’ con serata danzante a Villa Scarsella, fino a domenica 20 luglio



22.30. Spettacolo Pirotecnico per la festa Patronale, nello specchio acqueo dianese

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



21.30. XXXVI Rovere d'Oro Night Live: concerto del Maestro Alberto Lodoletti (pianoforte). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 20 luglio, ingresso gratuito (più info)

CERVO



21.30. Per il Festival di Cervo, concerto di Enrico Pace – pianoforte, Erica Piccotti – violoncello, Federico Piccotti – violino. In programma musiche di Brahms. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero (più info)



ENTROTERRA

APRICALE

20.00. 3ª Tappa Onorata Milonga Festival nell'ambito di Apricale Tango Estate 2025 organizzato da El Gringo Entertainment. Piazza Vittorio Emanuele (più info)



AURIGO

21.00. Per ‘Aurigo a Teatro, 1ª Rassegna Teatrale Amatoriale Dialettale’, la Compagnia Riemughe Surve (Montalto-Carpasio) in ‘Carmen...o Carmen...’ di Silvana Bianchi. Piazzale del campo sportivo, ingresso libero



BAJARDO



21.00. Concerto Memorial Luciano Moriano. Piazza Parrocchiale



BOSCOMARE

10.00. Festa patronale Madonna del Carmelo

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



19.00. OndeSonore: serata con il gruppo musicale ‘Erbagrama’. Piazza Garibaldi



CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)

COSTARAINERA



9.30. Laboratorio Come creare le candele (Gocce di Natura APS). Parco Novaro

16.00. Serata Danzante con cena conviviale (Quelli del geco). Centro storico



CASTELLARO



20.00. ‘Estate 2025 al Castellaro Golf’: musica con EsapoP + Cena: Riso Freddo al Sapore di Mare + campo pratica del club aperto fino alle 22.00, info e prenotazioni 335 5722457

CIPRESSA



20.00. ‘Bebecita Noche Latina’ alla Torre Gallinaro

DIANO ARENTINO

20.00. Escursione gratuita nell’Anello di Arentino con partenza dal Centro sportivo sociale Aldo Trucco in via IV Novembre, prenotazione obbligatoria al 340 2440972

DIANO CASTELLO



21.30. Rassegna musicale ‘MusiCastello’ con concerto di live della band Ludwig in Piazza Massone



DOLCEACQUA

18.00-23.00. ‘Dolceacqua in piazza (4a edizione): degustazioni libera (calice e tasca porta calice a 15 euro) con la partecipazione di 13 cantine, street food, intrattenimento musicale e spazio ‘Assaggia la Liguria’, dedicato alle due Dop liguri: il Basilico Genovese e l’Olio Riviera Ligure. Piazza Mauro

19.00. Ghost Tour Fotografico, una nuova esperienza di Autunnonero tra narrazione e fotografia, in collaborazione con la fotografa e content creator Raffaella Sottile (più info)



ISOLABONA

20.00. Isolabona in Festa: serata gastronomica e danzante allietata da Mariella Group (liscio e non solo) a cura della Proloco. Piazza del paese



PERINALDO

17.00. Intitolazione ‘Giardinetti’ di Via Gramsci a Filippo Fogliarini (Filò). Rinfresco

PIETRABRUNA



20.30. Enrique Balbontin Show + Cena con carne alla brace e ravioli. Grande parco esterno, info e prenotazioni +39 351 4774447



PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna 'Musica nei brorghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Chiostro degli Agostiniani, ingresso libero

REZZO



19.30. Sagra della Trota: stand gastronomici con menù vario, con particolare attenzione ai prodotti locali. Centro storico (evento a cura della Pro Loco)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

20.00-22.30. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



20.00. Serata delle trippe con l’Orchestra ‘Laura Fiori’ + baby dance per i più piccoli. Piazza Martiri



TRIORA



10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)

21.15. Rassegna Jazz in Valle in Piazza dell'Oratorio, fino al 21 luglio



FRANCIA

ANTIBES

19.15-22.00. ‘Jazz à Juan’: concerti di Reis Demuth Wiltgen – Sly (Jammin Summer, Petite Pinède) + Sophye Soliveau (Pinède Gould) + Herbie Hancock (Pinède Gould). Il programma nel dettaglio a questo link



MONACO

9.00-23.00. 5ª edizione del Raduno Internazionale delle Fiat 500 storiche. Porto Hercule, anche domani (il programma)



19.30. Per la stagione de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’, spettacolo di balletto della Compagnia Kor'sia di Lukáš Timulak. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo, fino al 20 luglio (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Concerto del gruppo ‘Shiny Gospel’. La Note Bleue, Spiaggia del Larvotto (più info)





DOMENICA 20 LUGLIO

SANREMO

9.00. Gonfiabili sul Solettone di Piazza Colombo fino al 7 settembre



13.00. Ultimo giorno del Torneo Poker DSO. Sale del Casinò municipale (più info)

15.00. Festa ‘Radice’ (2ª edizione) dedicata a famiglie e bambini a cura di Talea Associazione Culturale. Località San Romolo

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00. Arrivo MTB Transalp 2025 ‘La Via del Sale’ sul Lungomare Salvo d’Acquisto

17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)

17.30-23.30. Mostra collettiva ‘Oltre il paesaggio’ degli artisti Luca Granato e Mattia Ciaf. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 10 agosto

19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Festeggiamenti di Sant'Anna a Coldirodi a cura della Famija Culantina: musica dal vivo, balli, teatro, sport e divertimento per grandi e piccini + carne alla piastra con salsiccia e rostelle, pesce spada, la splendida capra e fagioli, condiglione e patate fritte, dolci + servizio bar presso il Campo di Basket. Luoghi vari, fino al 2 agosto, info 324 80 13 298 (il programma a questo link)

21.00. Concerto Tributo a Lucio Battisti dei Nuovi Solidi. Pian di Nave

IMPERIA

11.00. ‘Dj Gray Show’, spettacolo di e con Daniele Romano. artista milanese del Collettivo Clown, adatto a tutte le età + visita accompagnata al museo alle ore 12. Villa Grock, via Fanny Roncati, info e prenotazioni https://villagrock.imperiamusei.it/dj-grey-show

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



15.00-18.00. ‘Recupero Riciclo’: mostra personale di Ginevra Bellini a cura di Thea Federica Zacherl. Villa Biener, via Fossati 80, località Moiano (da giovedì a domenica fino al 10 agosto)



21.15. ‘Estate sotto l'Arco’: spettacolo di Alessandro Manera dal titolo ‘In ti nosci ricordi... in tu nosciu cö’, cento anni dalla nascita di Giuseppe Manera. Evento a cura del Circolo Parasio. Piazza Pagliari 4 (offerta minima 5 euro, raccolta fondi per restauro pianoforte storico Ronisch)

VENTIMIGLIA

9.00. 10ª edizione della Giornata del Bambino: escursioni in barca per bambini 6-12 anni tra il Circolo Nautico Intemelio e Capo Mortola. Evento a cura del Circolo Nautico Intemelio



10.00-13.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Ventimiglia: da confine a comunità’ costituita da una selezione di foto tratte dal progetto ‘(YOU) Leave me alone’ del fotografo Davide Primerano. Sala Squarciafichi al piano terra del Forte dell’Annunziata, fino al 27 luglio (dal martedì al sabato 9/12-15/17, domenica 10/13)



10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘A Thousand Miles Away. Storie di migranti e migrazioni in 100 foto’ (ed. Zona) con Beppe Ameglio. Chitarra e canto a cura di Carlo Ormea. Letture di M. Lanteri e M. Tandurella. Giardino della SPES, Corso Limone Piemonte 63, ingresso libero e gratuito

20.30. Il Cielo dal Paradiso Terrestre: visita serale ai giardini e con l'arrivo del buio osservazioni astronomiche dalla terrazza della Villa Hanbury. Ingresso 15 euro, ridotto (6/14 anni) 10 euro, prenotazione obbligatoria Coop. Omnia 0184 229507

21.00-23.00. Esposizione dell'artista Kevin Flynn ‘Dalla terra alla luce’. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, fino al 27 luglio (martedì, mercoledì e giovedì h 9/12.30-15/17, venerdì h 9/12.30- 21/23, sabato h. 9/12.30, domenica h 21/23)



21.00-23.00. Apertura serale del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ il venerdì e la domenica fino al 31 agosto. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’. Via Verdi 41



21.00. Baby Dance Disco del Gruppo musicale Oasi Latina. Belvedere Resentello

21.00. Concerto Antonio Vivaldi Sinfonie sacre, Sonate e rari Concerti. Evento a cura dell'Ass. Musicale Antonio Vivaldi. Centro Polivalente S. Francesco

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Risveglio muscolare alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

21.20. Cinema all’aperto: proiezione film ‘Onward’ (2020). Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI

21.30. Per Musica in Piazza, Concerto Jazz in Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Mercatino dell’antiquariato e piccolo collezionismo. Ex Mercato Coperto a Taggia



8.45. Escursione da Colle Langa nel Monte Ceppo in compagnia della guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.45 alla stazione ferroviaria di Taggia oppure alle 9.30 a Carmo Langan, info 327 0824866 (più info)



10.00-19.00. Invito alla canoa a cura dell'associazione Arma Pesca. Piazza Tiziano Chierotti



18.00. Festeggiamenti di Santa Maria Maddalena del Bosco: i festeggiamenti iniziano il sabato pomeriggio con ‘la partenza’ dei Maddalenanti da piazza Cavour per l'Eremo. La domenica mattina, dopo le funzioni religiose e il pranzo, rientro in Taggia con sfilata nelle vie cittadine e ritrovo in Piazza Cavour con il tradizionale ‘Ballo della Morte’ e con un festoso lancio di fiori di lavanda



21.30. ‘Milonga’ con show di Julio Bassan: l'emozione del tango argentino. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

18.00. Street Food in Piazza Ughetto



SANTO STEFANO AL MARE

18.00-23.00. ‘Sansteva c'è’: Mercatini dell'Artigianato sul lungomare (mercoledì e domenica di luglio e agosto)

SAN LORENZO AL MARE



9.00-19.00. Fiera Patronale in Via Vignasse

20.30. Festa della Danza by Sportingdance su 3 palchi allestiti nel centro storico. Segue serata latina con Djeset a cura di Dj King, entrata libera

DIANO MARINA



19.30. Sagra enogastronomica ‘Evviva l’Estate’ con serata danzante a Villa Scarsella

20.30. Festa Patronale N.S. del Monte Carmelo con S. Messa e processione in centro città

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

21.30. XXXVI Rovere d'Oro Night Live: concerto di chiusura. Sagrato N.S. della Rovere, ingresso gratuito (più info)

CERVO



16.00. Mostra antologica ‘Antonio Carena. Cielo come Orizzonte’ a cura di Tin Carena e Nicolò Balocco, testo critico di Cinzia Tesio. Oratorio di Santa Caterina, fino al 28 settembre, info 0183 406462 int.3



ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del Paese (ogni terza domenica del mese)



BADALUCCO



21.00. Per la rassegna 'Musica nei brorghi', ‘Resta cu ‘mme’: omaggio a Domenico Modugno dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il cantante Peppe Voltarelli. Piazza Marconi, ingresso libero

BAJARDO



21.15. Cinema al Castello. Sala del castello

CAMPOROSSO

18.00-24.00. Mercatino di solo artigianato e artigianato artistico: cucito, lavorazione carta, lavorazione metallo, lavorazione legno, resina, candele e saponi naturali, cuoio, arte con sassi. Spiaggia di Camporosso mare, sul Lungomare De André, adiacente al ristorante ‘La Terrazza’ (tutti i sabati e le domeniche fino a settembre)



18.00. Per la rassegna ‘Incontri in Giardino’, presentazione libro ‘A Thousand Miles Away. Storie di migranti e migrazioni in 100 foto’ con Beppe Ameglio. Chitarra e canto a cura di Carlo Ormea. Letture di M. Lanteri e M. Tandurella. Segue rinfresco. Mulino Lab, corso Repubblica 25, dietro il distributore Erg, ingresso gratuito

19.00. OndeSonore: serata con il gruppo musicale ‘Groovy Boyz’. Lungomare Fabrizio De André

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (h 10/13-15/18)



10.00. Pastasciutta Antifascista: S. Messa nella Cappella del Sacro Cuore di Gesù (h 10) + Saluti e avvio raccolta fondi pro Emergency (h 11) + Daniela Cassini e Gabriella Badano presentano il libro ‘Protagoniste’ (h 11.30) + pastasciutta antifascista e castagne dei partigiani - gratis – (h 12.30/15) + musica del ‘Lizzadro Duo’ (h 14) + Beppe Battaglia presenta il libro ‘La libertà è un organismo vivente’ (h 15) + Massimo Ivaldo in ‘Non è bello ciò che è bellico ma mi piace ciò che è pace’ (h 16) + Matteo Oliva in ‘Tunin da Muta si racconta’ (h 17). Bus navetta dal bivio

10.30-18.30. Per la Giornata di Poesia, laboratorio di scrittura francese-italiano o italiano-francese condotto dalla scrittrice-poeta Sara Di Vittori + momento poetico e musicale introdotto da un giovane filosofo + alle 18.30 concerto di Mantra con Sara e Jùurgen. Museo della Lavanda, via Castello 3



CERIANA



21.00. Concerto live in piazza con ‘Oltre la riva’, rassegna musicale sostenuta e promossa da Regione Liguria. Piazza Marconi

COSIO A’ARROSCIA



10.00. Festa delle Erbe e della Lavanda: evento che celebra le erbe aromatiche e i prodotti tipici della zona, con un mercato, stand gastronomici e attività per tutte le età + musica, spettacoli, truccabimbi e una pista per mini-moto, a cura del Moto Club Real Trial



LUCINASCO

16.00. Per la rassegna Concerti sul Lago, concerto dell’Ensemble musicale Fuori Tempo formato da Monica Molinaro – Soprano, Elisabeth Dubois – Contralto e Violoncello, Fabrizio Frescura – Tenore, Agostino Moriano – Baritono e Basso, M° Claudio Passarotti – Liuto. In programma Madrigali, canzoni e musiche del Rinascimento. Chiesa della Maddalena, ingresso gratuito, offerta libera (più info)



PERINALDO



20.30. Per il primo appuntamento 2025 del Perinaldo Festival, Cucina in Festival: cena in piazza a cura dell’Associazione Volontari di Perinaldo (più info)

PIGNA

21.00. Per la rassegna di teatro popolare in dialetto ligure, spettacolo dal titolo ‘Tütu Pe' Ina Camixöra Grigia’ messo in scena dalla ‘Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu’ di Ventimiglia. Tensostruttura al campo sportivo, ingresso libero



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

18.00-20.00. ‘Dal Minotauro al Macrocosmo’: mostra personale di Natale Cannelli. A cura di Monica Nucera Mantelli. Spazio Espositivo Museale, Via della Zecca 2, fino al 10 agosto (martedì, mercoledì e venerdì 9/12, sabato 20/22.30 e domenica ore 18/20), info 0184 223622



18.00. Per ‘Onorata Milonga Festival’, ‘Nell'infinito macrocosmo’, 5° Talk con con Ippolito Ostellino, esperto Naturalista, che interviene su temi di Economia, Etica ed Estetica della Natura. S.E.M. Spazio Espositivo Museale di via Matteotti 13, ingresso libero e gratuito



TRIORA

10.00-19.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (h 10/12.30-14.30/19) + mostra dedicata a ‘Il Sorriso della Bagiua’, la serie a fumetti folk horror creata da Andrea e Alessandro Scibilia (fino al 30 agosto). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



21.15. Rassegna Jazz in Valle in Piazza dell'Oratorio, fino al 21 luglio



FRANCIA

ANTIBES

19.15 & 20.30. ‘Jazz à Juan’ (ultimo giorno della 64esima edizione): concerto di Simon Denizart – Piece of Mind (Jammin Summer, Petite Pinède) + Nicole Slack Jones (Pinède Gould). Il programma nel dettaglio a questo link



CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Le Bal Pirates’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)

MONACO

9.00-17.30. 5ª edizione del Raduno Internazionale delle Fiat 500 storiche. Porto Hercule (il programma)



19.30. Per la stagione de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’, spettacolo di balletto della Compagnia Kor'sia di Lukáš Timulak. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)

21.30. Concerto dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo diretto da Kazuki Yamada con Lucas & Arthur Jussen al pianoforte. Palazzo del Principe (più info)





Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate