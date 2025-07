Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, lunedì 14 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 14 LUGLIO



SANREMO



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-22.00. ‘Viaggi Onirici’: mostra personale di pittura di Arianna Lagorio. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 3 (fronte casinò)



19.45. ‘Folies Royal 2025’: serate esclusive a bordo piscina con una selezione musicale sempre diversa: jazz elegante, soft rock e pop internazionale, raffinati set acustici, melodie classiche e moderne, voci soul. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30. ‘Festa dello Sport’: partenza da piazza Colombo del corteo con atleti, tecnici e dirigenti e arrivo a Pian di Nave dove alle 21 per la cerimonia di premiazione di 47 società sportive attive in numerose discipline: calcio, pallavolo, tennis, canottaggio, nuoto, atletica, ginnastica, sport da combattimento, danza sportiva e molte altre. Conduce Agostino, affiancato da Maura Ghisi



21.00. Per la Stagione estiva dei Martedì Letterari (eccezionalmente di lunedì) Alessandro Rivali - Premio Semeria alla Narrativa – presenta ‘Il mio nome nel vento’ (Mondadori). Partecipa Matteo Moraglia.Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

IMPERIA



8.00-15.00. Per la 31ª edizione della Festa della Musica, ‘Ritmi e canzoni‘: esposizione documentaria di spartiti, dischi in vinile, riviste, lettere e altri documenti significativi e di cosa si cela dietro la professione dell'editore musicale. Archivio di Stato, Via Giovanni Strato 8B, fino al 31 luglio (lunedì, mercoledì e venerdì 8.00/15.00, martedì e giovedì 8.00/16.30), ingresso libero



11.00. ‘Liberty alla Grock’: visita accompagnata a Villa Grock nell’ambito dell’evento ‘Art Nouveau Week 2024’. Ritrovo alla biglietteria di Villa Grock, prenotazioni: https://www.solidarietaelavoro.it/evento/villa-grock-art-nouveau-week/



21.00. Rassegna ‘Un libro aperto’, Stefano Galardini presenta ‘È atroce la luce’, conduce Alessandra Chiappori. Evento a cura dell’Ass. Settecinque + ApertaMente in Piazza Antica dell’Ospizio



VENTIMIGLIA

10.00. Mostra ‘Astrazione Geometrica’ dedicata all’artista monegasco Stéphane Chavanis, Isola pedonale di via Ruffini, fino al 21 settembre



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.00. Lezioni di ballo antiage (per signore over 60) a cura di ASD Artedanza (tutti i lunedì e mercoledì fino al 28 luglio). Piazza Erio Tripodi

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA

8.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Postural stretch alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

8.50. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Pilates & flexibility alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre



17.00. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (10 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)

19.00. Programma di animazione estiva ‘Bordighera Sun&Fun’: Macumba fitness alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino a lunedì 1° settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 14 settembre

OSPEDALETTI



8.00. ‘E...state in forma’: seduta di yoga sul Piazzale al Mare (tutti i lunedì fino a fine agosto)



10.00. Passeggiando Per Ospedaletti: visita guidata gratuita del borgo, a cura di Coop.Soc.Arcadia



TAGGIA ARMA

21.00. Concerto Omaggio ai Beatles organizzato dall’Associazione Doremusica, curato e diretto da Mirko Schiappapietre. Voce narrante Claudia Murachelli. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. ‘Arriva Guascon’: spettacolo teatrale in Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per Lunedì bambini, ‘Color Baby Dance’ di Fortunello e Marbella in Piazza Soffi con musica, giochi di squadra premi e balli

SAN LORENZO AL MARE



21.30. Cinema all'aperto per bimbi con proiezione film ‘Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo’. Via Roma



DIANO MARINA

17.00-22.00. Mostra degli artisti Giovanni Scremin e Elena Buzhurina 'Brezza Mediterranea'. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco. Corso Garibaldi 60, fino al 19 luglio



21.30. Evento musicale ‘Balliamoci l’Estate’ al Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre



21.30. XXXVI Rovere d'Oro Night Live: concerto di Claudio Mansutti (Clarinetto) e Federica Repini (Pianoforte). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 20 luglio, ingresso gratuito (più info)

ENTROTERRA

SEBORGA



10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



VALLEBONA



10.00. ‘Sguardi oltre la Valle - 8 luoghi della memoria’: mostra diffusa nel borgo con fotografie raffiguranti gli sguardi degli anziani catturati dall’obiettivo fotografico di Gloria Siccardi. A cura di Lorena Viale. Centro storico, fino al 26 settembre (più info)



FRANCIA

ANTIBES

18.15-21.30. Per Jazz à Juan (64ª edizione), concerti di: Christophe Imbs – Soft Power – part.1 (Jammin Summer, Petite Pinède) + Xu Quintet (Pinède Gould) + Marion Rampal (Pinède Gould) + Macha Gharibian (Pinède Gould) (più info)



CANNES

22.00. Festival d’Art Pyrotechnique sul tema ‘La légende de Avicii’ con protagonista la Pirotecnia del Mediterraneo (Spagna). Baia della città (più info)





