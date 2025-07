Calcio a 5, l'Airole chiude quarto nel torneo del Monaco Futsal (foto)

Nuova esperienza per l'Airole FC nel torneo del Monaco Futsal, prestigioso appuntamento estivo del Principato giunto alla sua seconda edizione. Unico team italiano partecipante, assieme a sei squadre francesi ed ai monegaschi padroni di casa, il club della Val Roja ha quest'anno migliorato la classifica della scorsa stagione raggiungendo le semifinali per poi concludere al quarto posto finale.

Inseriti nel girone B, i biancoverdi hanno esordito con un pareggio per 1-1 contro il Lyon Casa Sport (rete di Marco Foti) per poi impattare nuovamente 2-2 contro l'AS Ronnais (reti di Poli e Comi) e concludere il raggruppamento con una sconfitta 1-3 contro il Paris 18 United (gol della bandiera realizzato ancora da Foti). Risultati che hanno permesso di affrontare così ai quarti il Rocassiere in un match terminato 2-2 (reti di Verbicaro e Carhuaz Farfan) e poi vinto ai rigori per 4-3 prima di subire lo stop in semifinale da parte del Saint Henri Futsal di Marsiglia. Un match concluso con la vittoria netta dei transalpini per un risultato di 4-0 caratterizzato però dal coraggioso tentativo da parte delle viverne di raggiungere il pari nel finale col portiere di movimento, situazione che ha prestato il fianco alle ripartenze avversarie. La finale per il terzo posto è stata infine disputata contro il Beaunois che si è imposto con il risultato di 3-1 (rete biancoverde di Joel Valenti).

Il team di coach Fiorenzo Favaloro ha così concluso al quarto posto questa prestigiosa esperienza internazionale che ha permesso di affrontare squadre inedite provenienti da lontane regioni della Francia in una iniziativa importante anche dal punto di vista promozionale con il borgo della Val Roja che è stato menzionato sui quotidiani locali delle diverse aree di provenienza dei club avversari. Una partecipazione che ha quindi portato grande entusiasmo alla società ed al Presidente Stefano Ricci: "Congratulazioni a tutti i ragazzi ed a coach Favaloro per il raggiungimento delle semifinali ed il miglioramento della posizione finale rispetto allo scorso anno. Un risultato impreziosito dalla vittoria del nostro Mario Rositano nello speciale trofeo riservato ai portieri. Siamo molto felici di questa esperienza che testimonia ancora una volta gli ottimi rapporti fra noi ed il Monaco Futsal con cui da diversi anni svolgiamo allenamenti ed amichevoli. Prove di questo tipo permettono inoltre di mantenere il gruppo attivo anche durante l'estate per farsi trovare pronti al meglio alla ripresa della prossima stagione."