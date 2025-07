‘Ddl montagna’: vice Presidente Piana “Ok della camera tappa fondamentale per rilancio zone montane”

“L’approvazione alla Camera del DDL Montagna rappresenta una svolta concreta per il riconoscimento, la valorizzazione e il rilancio delle zone montane italiane. Un risultato importante che conferma la serietà del lavoro portato avanti dal ministro Calderoli e da tutta la Lega, nel rispetto degli impegni presi verso le comunità che vivono e lavorano nelle terre alte". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Montagna, Alessandro Piana, commentando il via libera dell’Aula di Montecitorio al disegno di legge, che ora torna al Senato per l’approvazione definitiva.

“Con questo provvedimento – prosegue Piana – si pongono le basi per un intervento sistemico, che parte dalla definizione precisa di cosa si intenda per “montagna” e arriva a strumenti concreti contro lo spopolamento, a favore della natalità, dell’imprenditoria giovanile e dell’accesso ai servizi essenziali come sanità, istruzione e importanti interventi infrastrutturali. Un passo avanti anche per la Liguria, regione con una significativa estensione di territori montani e appenninici che meritano dignità, attenzione e risorse adeguate. Importanti anche – conclude – le norme sulla regolamentazione dell’attività venatoria nei valichi montani, che rispondono con buon senso alle richieste del mondo venatorio e delle associazioni di settore, salvaguardando nel contempo l’ecosistema montano. Ringrazio il ministro Calderoli per l’impegno, l’ascolto e l’ottimo lavoro svolto”.