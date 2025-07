Bordighera, chiusura temporanea di via Piave per lavori urgenti: viabilità modificata fino al 10 luglio

Il Comune di Bordighera informa che, come richiesto in data odierna da parte di Rivieracqua per consentire lavori di emergenza sulle condotte, via Piave sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 8.00 di domani mercoledì 9 luglio fino alle ore 12.00 di giovedì 10 luglio, con possibile riapertura già in prima mattinata dello stesso giovedì 10 luglio.

Per raggiungere l'autostrada sarà possibile percorrere via Coggiola oppure via Charles Garnier, che manterrà il senso unico in direzione mare - monti.

Seguirà ordinanza da parte della Polizia Locale.