Sanremo: Gianfranco Ferrigno è campione italiano di Pesca alla Trota (Foto)

Grande soddisfazione per l’Associazione Pescasportivi Dilettantistica U LUVASSU di Sanremo, che celebra con orgoglio il successo del proprio associato Gianfranco Ferrigno, recentemente laureatosi Campione Italiano di Pesca alla Trota in Torrente – categoria Veterani.

La competizione si è svolta lo scorso 5 luglio a Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, sotto condizioni meteo tutt’altro che favorevoli. Una pioggia battente ha infatti accompagnato tutta la giornata di gara, ma ciò non ha impedito a Ferrigno di conquistare il primo posto assoluto.

“Siamo fieri di questo risultato – ha dichiarato il presidente dell’associazione, Antonio Vaccari – A lui vanno le nostre più sentite felicitazioni e l’augurio per nuovi successi nelle prossime competizioni”.