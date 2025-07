Grande successo per la “Sagra du Rezegnun” ad Andagna: sapori, tradizione e musica nel cuore della Valle Argentina (Foto)

Ha riscosso un’ottima partecipazione di pubblico la tradizionale “Sagra du Rezegnun” ad Andagna, suggestiva frazione di Molini di Triora, nel cuore della

Valle Argentina. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, rappresenta da anni un momento centrale per la valorizzazione delle radici gastronomiche locali. Protagonista assoluto della giornata è stato, come da tradizione, il rezegnun: una torta salata verde a base di bietole, impreziosita da lardo e salsiccia, che affonda le sue origini nella cucina povera legata al Martedì Grasso.

Il 'Rezegnun', autentico simbolo della cultura contadina della zona, ha ottenuto nel 2023 la Denominazione Comunale (DE.CO.) da parte del Comune di Molini di Triora, a riconferma del suo valore storico e identitario per la comunità. L’atmosfera festosa è stata resa ancora più coinvolgente dalla musica dal vivo del gruppo Cristian e le Luna Nuova, che ha animato la serata con sonorità popolari e coinvolgenti, trasformando la piazza in un luogo di incontro e condivisione.

Come ricordato anche dalla DMO Riviera dei Fiori, l’evento rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire sapori autentici, tradizioni radicate e il calore di un borgo che continua a custodire la propria identità, accogliendo visitatori e curiosi in un clima genuino e familiare. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma tra i più attesi dell’estate ligure, capace di unire gastronomia, cultura e territorio.