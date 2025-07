Sanremese, nuovo corso in panchina: Davide Moro allenatore, Alessandro Bastrini vice

Dopo i rumors degli scorsi giorni, arriva l'ufficialità: a guidare la Sanremese sarà Davide Moro, 43 anni, originario di Taranto, con Alessandro Bastrini, classe 1987 e nativo di Domodossola, nel ruolo di allenatore in seconda.

Dopo una carriera da calciatore, ha avviato il suo percorso da tecnico nel vivaio dell’Empoli, dove ha diretto con competenza le formazioni giovanili Under 15, Under 16 e Under 18. Questo lungo lavoro a stretto contatto con i giovani gli ha permesso di affinare un approccio tattico moderno e una gestione efficace del gruppo. La sua prima esperienza con una prima squadra è arrivata recentemente, come vice allenatore del Vojvodina, club della Serie A serba, dove ha potuto confrontarsi con un calcio internazionale e competitivo.

Accanto a lui, il club ha scelto Alessandro Bastrini come vice allenatore. Ex difensore centrale, vanta una lunga carriera tra Serie A e Serie B, avendo indossato le maglie di Sampdoria, Vicenza, Catania, Cremonese, Ternana e Reggiana. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Bastrini ha intrapreso la carriera da allenatore proprio come vice alla Pro Sesto, iniziando a trasferire sul campo le conoscenze acquisite in anni di lavoro sotto la guida di tecnici di grande spessore.

Il mister Moro ha espresso grande fiducia nel contributo del suo vice, sottolineando come la sinergia tra i due sarà determinante per costruire un gruppo compatto, capace di coniugare entusiasmo e solidità.