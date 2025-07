Sanremo, standing ovation per Andrea Caschetto: la lezione di un sorriso che vince la malattia (foto)

Una serata con Andrea Caschetto, l'ambasciatore del sorriso, nell’ambito del festeggiamenti di San Siro a Sanremo.



"La serata è iniziata con il coro diocesano – spiegano gli organizzatori -, diretto dalla prof.ssa Laura Farruggio, e con l'organista Andrea Verrando, che si è esibito cantando ‘Pellegrini di Speranza’, Inno del Giubileo e titolo dei festeggiamenti di questa estate 2025. E da qui poteva sembrare l'inizio di una serata normale, con un'intervista e degli intermezzi musicali: ma invece Mr Smile ha sorpreso tutti. La sua vivacità, la sua capacità di fare confusione senza perdere completamente il filo del discorso, il suo modo di raccontare la vita e le esperienze ma soprattutto il suo sorriso sono stati contagiosi: il pubblico è rimasto stupito, divertito, affascinato, catturato dalle sue parole e dai suoi racconti di vita vera ispirati da alcune foto scelte a caso dalla rete, foto che rappresentano momenti specifici nella vita di Andrea. Dopo un intervento per rimuovere un tumore al cervello è maturata la scelta di darsi agli altri, specialmente i bambini degli orfanotrofi nel mondo, per essere un aiuto affinché non si sentano abbandonati, o esclusi: ciò ha commosso ed emozionato il pubblico presente che ha spesso interrotto le sue parole con applausi scroscianti. Importante la presenza del Maestro Paolo Crespi che ha offerto spunti di riflessione ad Andrea con le note sprigionate dalla sua chitarra e coinvolgente la capacità del presentatore, Giacomo De Vai, che ha saputo guidare a braccio Andrea affinchè riuscisse a mostrarsi al pubblico per come è realmente. Significativa la frase che Andrea ha scelto per salutare il pubblico intervenuto: ‘Non abbiamo bisogno di un tumore per amare la vita’: questa è la speranza di cui tutti abbiamo bisogno e per la quale siamo pellegrini in questo mondo”.

Stasera, venerdì e domani sera si svolgerà la consueta e rinomata Sagra, l'unica in cui si viene serviti direttamente ai tavoli da uno stuolo di camerieri (tutti rigorosamente volontari): il Comitato rinnova l'invito a partecipare.