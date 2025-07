Al via il bando regionale per l'Economia Circolare: 5 milioni di euro per le imprese liguri

È ufficialmente aperto da oggi, 1° luglio, il nuovo bando regionale dedicato all’economia circolare, rivolto alle micro, piccole e medie imprese liguri. “Con questa quinta misura specifica – sottolinea il consigliere delegato Alessio Piana – confermiamo il nostro impegno nel supportare le imprese verso uno sviluppo sostenibile, capace di ridurre gli sprechi e trasformare scarti e rifiuti in risorse preziose da reinserire nella catena produttiva.”



Il bando, che rientra nelle attività dell’azione 2.6.1 del PR FESR 2021-2027, mette a disposizione complessivamente 5 milioni di euro e resterà aperto fino al 30 ottobre 2025, o comunque fino a esaurimento delle risorse. Le agevolazioni saranno concesse, in parte a fondo perduto e in parte tramite finanziamenti agevolati, fino a copertura totale degli investimenti effettuati per convertire l’attività da un modello lineare a uno circolare.



Possono partecipare progetti con un investimento compreso tra 25mila e 350mila euro, riguardanti iniziative materiali – come la razionalizzazione dell’uso delle materie prime, la valorizzazione e il recupero dei rifiuti industriali, il miglioramento dell’efficienza produttiva e la riciclabilità dei prodotti – e iniziative immateriali quali studi o servizi preparatori alle azioni da intraprendere. Sono ammissibili anche interventi già avviati dal 27 luglio 2024, purché non conclusi.



Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, accedendo alla sezione ‘Bandi on line’ del sito di FILSE, dal 1° luglio fino al 30 ottobre.