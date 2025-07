Evento 'Shaping the future': Maria Elena Galbusera (Asl 1 Imperiese) sull'integrazione ospedale-territorio

La Direttrice generale di Asl1 Maria Elena Galbusera interviene nell'ambito di "Shaping the future" portando un caso concreto di integrazione tra ospedale e territorio, con particolare attenzione alla gestione del paziente cronico e fragile.

"All'interno di Asl 1 abbiamo adottato un modello organizzativo che consente ai professionisti con multidisciplinarietà, che insieme lavorano sul paziente, di ruotare all'interno delle strutture di Asl 1, con un'esperienza quindi trasversale, ospedaliera e territoriale, per la gestione complessiva del paziente - afferma- Abbiamo riscontrato un'ottima risposta sia da parte dei professionisti, che hanno ampliato la propria competenza e la possibilità di applicazione della stessa col paziente, sia da parte dei pazienti, che hanno risposto gradendo il servizio di presa in carico: abbiamo riscontrato, infatti, un aumento dei pazienti malati di sla, i quali hanno individuato una possibilità per avere un'assistenza adeguata e continuativa rimanendo nel territorio in cui abitano. Abbiamo dunque favorito il paziente, evitando che si sposti per andare a ricevere le medesime prestazioni altrove, e siamo molto orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo".