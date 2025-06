Politica, domenica 13 luglio congresso di FdI al Cinema Tabarin

Si avvia verso la conclusione la fase congressuale di FdI in provincia di Imperia.

Sabato 12 luglio presso la biblioteca civica di Imperia, piazza De Amicis 7, si volgerà il congresso del capoluogo. Dalle 9.00 alle 11 si svolgerà’ la discussione aperta a tutti gli iscritti con i saluti istituzionali e dalle 11 alle 12.30 si volgeranno le elezioni del nuovo coordinatore cittadino e dei membri del direttivo.

Domenica 13 a Sanremo, al Cinema Tabarin di via Matteotti 107, si terrà’ invece il congresso della città dei fiori con il medesimo svolgimento e orari di Imperia. I congressi sono organizzati dal Coordinamento Regionale presieduto dall’Onorevole Matteo Rosso.

“E’ un momento importante per la vita di Fratelli d’Italia, i cui iscritti sono chiamati a scegliere chi guiderà il partito per i prossimi anni, preparandosi fin da ora alle sfide delle prossime elezioni amministrative. Sono certo che i dirigenti locali, sapranno continuare a far crescere il partito, che già ora e’ il più votato della provincia.” Così il Presidente Provinciale Senatore Gianni Berrino.