Centri estivi 2025: Regione Liguria stanzia 2 milioni di euro per i Voucher Famiglie. Presidente Bucci: "Rinnovata una misura di grande successo"

Anche quest’anno Regione Liguria rinnova il proprio impegno a favore delle famiglie e del benessere dei minori, promuovendo la partecipazione di bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni alle attività educative e ricreative organizzate nel periodo estivo. Con il nuovo avviso pubblico "Voucher Centri Estivi 2025", presentato lo scorso 13 giugno e finanziato con uno stanziamento di 2 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale, le famiglie liguri potranno beneficiare – al termine dell’estate – di un contributo economico retroattivo per le spese sostenute per la frequenza dei centri estivi e attività analoghe, svolte tra l’11 giugno e il 12 settembre 2025.



“Anche nel 2025 i cittadini liguri potranno contare su un importante sostegno economico – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. I voucher per i centri estivi rappresentano una misura concreta e di grande successo, introdotta dal centrodestra nel 2020 e confermata per il sesto anno consecutivo. L’obiettivo è duplice: da un lato contrastare la povertà educativa, dall’altro offrire un supporto concreto alle famiglie, soprattutto quelle in condizioni economiche più fragili, nella conciliazione tra lavoro e vita privata”.



Il voucher settimanale sarà riconosciuto alle famiglie che hanno sostenuto i costi per la frequenza ad attività educative non formali, informali e ludico-ricreative (centri estivi, attività in parchi, giardini, fattorie didattiche), per un massimo di sei settimane, con una frequenza minima di tre giorni settimanali. L’importo del contributo settimanale varia in base all’ISEE del nucleo familiare: fino a 90 euro a settimana per ciascun figlio per ISEE fino a 15.000 euro; fino a 70 euro a settimana per ciascun figlio per ISEE compreso tra 15.000,01 e 30.000 euro.



“Con il voucher per i centri estivi offriamo un sostegno concreto alle famiglie liguri, consentendo loro di iscrivere i bambini e i ragazzi in contesti sicuri, educativi e stimolanti anche durante i mesi di fermo scolastico – dichiarano gli assessori alla Tutela dell’Infanzia Simona Ferro e alla Programmazione Fse Marco Scajola –. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus promuoviamo politiche sociali e formative di qualità, riconosciute anche a livello europeo, favorendo la crescita dei più giovani, l’equilibrio tra vita lavorativa e personale e una Liguria sempre più inclusiva e attenta ai bisogni del territorio”.



Le domande di contributo potranno essere presentate dal 13 ottobre al 28 novembre 2025, a servizio già fruito, attraverso il portale Bandi online di FILSE, soggetto attuatore della misura. Saranno ammesse tutte le richieste che rispettano i requisiti previsti, e l’erogazione avverrà direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente. Le domande verranno valutate secondo il criterio dell’ISEE più basso, e, a parità di valore, in base all’ordine cronologico di arrivo.

Tutte le informazioni, la modulistica e il supporto alla compilazione saranno disponibili da domani mattina, lunedì 30 giugno, sui siti www.filse.it e www.filseonline.regione.liguria.it. Per chiarimenti, sarà possibile contattare l’indirizzo e-mail infobandi@filse.it.