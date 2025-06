Vallecrosia: decisione dell'Amministrazione comunale "Al via un intervento straordinario di pulizia dei cassonetti e delle strade"

L’Amministrazione Comunale di Vallecrosia ha iniziato un intervento straordinario di pulizia dei cassonetti e delle strade. La conferma arriva dall'Amministrazione comunale appena insediatasi.

"Dopo anni in cui non si procedeva al lavaggio dei cassonetti e delle strade - ha detto il Sindaco Fabio Perri - inizia questo processo, tanto atteso, che rappresenta un passo concreto verso il miglioramento del decoro urbano e dell’igiene pubblica, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva. Si tratta di una delle promesse che avevamo fatto in campagna elettorale, e oggi possiamo dire con orgoglio che, a distanza di sole tre settimane dal nostro insediamento, abbiamo già mantenuto questo impegno. Abbiamo voluto dare un segnale chiaro e concreto della nostra attenzione verso la città e verso le istanze dei cittadini.”

"Un particolare ringraziamento - prosegue Perri - va al Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Quesada Cristian, che si è impegnato con determinazione e senso di responsabilità, coordinandosi in modo efficace con l’azienda incaricata del servizio. Abbiamo avviato il lavaggio e la sanificazione dei cassonetti su tutto il territorio comunale – dichiara Quesada Cristian – un intervento necessario per contrastare cattivi odori e migliorare le condizioni igienico-sanitarie. Nei prossimi giorni partiranno anche i lavaggi straordinari delle strade, con attenzione alle zone più critiche. Invitiamo i cittadini a collaborare rispettando la segnaletica temporanea e contribuendo così al decoro della nostra città.”

“Come abbiamo sempre ribadito – conclude il Sindaco Perri – l’attenzione alle esigenze dei cittadini e alla cura della nostra città è una priorità di questa Amministrazione. Continueremo su questa strada, preoccupandoci delle piccole cose, certi che la collaborazione tra istituzioni, operatori e cittadini porterà benefici concreti a tutta la comunità.