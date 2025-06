Ventimiglia: potenziato il servizio pomeridiano e festivo di raccolta rifiuti per utenze domestiche ed esercizi commerciali

La Giunta comunale ha approvato una delibera volta al potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti e svuotamento dei cassonetti che hanno mostrato maggiori criticità, in orario pomeridiano e nelle giornate domenicali e festive. È stato confermato inoltre il servizio supplementare di raccolta integrativo delle cinque tipologie di rifiuto per le Utenze Non Domestiche (bar e ristoranti) al fine di rendere il più agevole possibile lo smaltimento degli stessi, prodotti dagli esercenti, nelle more della rimodulazione tutt’ora in corso per le UND da porta a porta a isole di prossimità.

Il Sindaco Di Muro e l’Assessore all’Ambiente, Domenico Calimera, hanno infatti ritenuto opportuno e necessario procedere a rimodulare e, quindi, potenziare il servizio di raccolta differenziata pomeridiano delle utenze domestiche del centro cittadino il quale, capitolato alla mano, non appariva sufficientemente servito con le attuali frequenze, le quali sono state, pertanto, causa di accumuli di rifiuti che, oltre a rilevarsi antigienici e insalubri, hanno distolto rilevanti quantità di rifiuto differenziato utile al raggiungimento dei risultati percentuali di differenziazione programmati contrattualmente.

In via sperimentale quindi, nella zona del centro cittadino, fino al 30 Settembre e fatte salve ulteriori modifiche ed integrazioni, anche in considerazione del maggiore afflusso turistico nelle numerose seconde case presenti sul territorio cittadino, è previsto un ritiro aggiuntivo – attualmente non previsto dal capitolato - in orario pomeridiano, anche nelle giornate domenicali e festive, per plastica, carta e cartone, e secco/indifferenziato, ritenendo sufficienti per il momento i ritiri previsti invece per vetro e organico (zona centro). In tutte le frazioni (125 batterie) è stata prevista inoltre la raccolta della frazione organica due volte a settimana, originariamente non prevista dal capitolato, che da progetto prevedeva compostiere per tutte le utenze domestiche, non tenendo evidentemente conto delle esigenze degli utenti.

Considerato che i provvedimenti di potenziamento comportano oneri non indifferenti a carico del bilancio comunale, l’Assessore Calimera sta portando avanti una rimodulazione complessiva del capitolato speciale d’appalto, che l'Amministrazione ha ereditato e che fino ad oggi ha mostrato e continua a mostrare evidenti criticità, al fine di renderlo coerente con le necessità del Comune di Ventimiglia.