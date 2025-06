Dal 1° luglio tutti i possessori della 'Carta Europea della Disabilità' viaggeranno gratis su tutti i mezzi della Riviera Trasporti

Dal 1° luglio prossimo tutti gli utenti in possesso della Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card) avranno diritto alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto pubblico gestiti dalla Riviera Trasporti, senza alcuna limitazione di orario o di tratta e senza necessità di dotarsi di un titolo di viaggio.

Come noto, la Carta Europea della Disabilità è rilasciata a persone appartenenti alle categorie indicate nell’apposito Dpcm, secondo le modalità previste dal Ministero competente e viene rilasciata dall'INPS con una procedura online (QUI).

Per la libera circolazione a bordo degli autobus sarà sufficiente esibire la Card stessa in formato fisico o digitale al personale addetto alla verifica titoli di viaggio. Per ulteriori informazioni gli utenti possono rivolgersi agli sportelli informativi di Riviera Trasporti o consultare il sito www.rivieratrasporti.it.