Avventura in Kayak per i ragazzi di Camp Rock: una giornata speciale a Vallecrosia (Foto)

Una giornata all’insegna dello sport, del mare e della collaborazione tra realtà associative locali. Nella giornata di ieri, grazie all’impegno congiunto delle associazioni Camp Rock, Marinai d’Italia di Vallecrosia e Sea Adventure di Bordighera, ventisei ragazzi del Camp Rock hanno vissuto un’esperienza indimenticabile: una breve ma intensa escursione in kayak lungo il litorale di Vallecrosia.

Nonostante la brezza di levante e qualche piccola onda che ha reso l’attività ancora più entusiasmante, i giovani partecipanti si sono avventurati in mare in completa sicurezza, accompagnati da istruttori esperti e muniti di giubbotti salvagente. A rendere la mattinata ancora più coinvolgente, anche una prova di equilibrio su una tavola SUP (Stand Up Paddle), che ha messo alla prova i ragazzi tra divertimento e spirito di squadra.

Conclusa l’attività sportiva, i partecipanti hanno potuto godersi un meritato bagno in mare, seguito da un pranzo al sacco negli spazi messi a disposizione dall’associazione Marinai d’Italia di Vallecrosia, trasformando l’iniziativa in un momento di aggregazione e condivisione.