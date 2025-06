Assistenza domiciliare a Sanremo: aperte le adesioni per il progetto INPS 'Home Care Premium'

Il Comune di Sanremo, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale 2 Sanremese, ha aderito al Progetto Home Care Premium 2025/2028 - Assistenza Domiciliare in favore di disabili e non autosufficienti, promosso e finanziato da INPS – Gestione Dipendenti Pubblici. I beneficiari sono i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché i soggetti elencati nel Bando Home Care Premium 2025 (triennio 2025/2028).

I servizi che si attiveranno sono previsti dal bando quali “prestazioni integrative”:

1. Servizi professionali di psicologia e psicoterapia;

2. Servizi professionali di fisioterapia;

3. Servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo, effettuati dall’educatore professionale sociosanitario o dall’educatore professionale socio pedagogico.

4. Servizi professionali OSS;

5. Servizi professionali OSA.

Entro le ore 14.00 del 18 luglio 2025 è possibile presentare la domanda di adesione in merito all’avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di collaborazione professionale progetto “Home Care Premium 2025-2028”.

L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Sanremo e nella sezione amministrazione trasparente sul sito www.comunedisanremo.it e le istanze di partecipazione potranno pervenire esclusivamente tramite pec: comune.sanremo@legalmail.it

E’ stata aperta la possibilità di adesione, così come previsto da INPS, non solo ai titolari di P.IVA, ma anche agli E.T.S.