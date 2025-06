Libellula al fianco dei giovani talenti del Norma Fantini Opera Contest

Unire tecnologia e cultura per costruire futuro: con questo spirito Libellula S.r.l., eccellenza italiana nel settore dei software e soluzioni per l’Industria 4.0, annuncia con orgoglio il suo sostegno al Norma Fantini Opera Contest, di cui sarà sponsor per l’edizione 2025.

Il Norma Fantini Opera Contest organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con More News Soc Coop e Fondazione Fossano Musica, è un concorso lirico internazionale nato con l’obiettivo di promuovere e formare giovani talenti del panorama operistico. Oltre alla competizione canora, il progetto prevede un percorso didattico di alto profilo: i cantanti selezionati stanno attualmente seguendo un’intensa serie di masterclass tenute dal famoso soprano, nonché madrina del progetto, Norma Fantini e dal regista Alessio Pizzech, che culmineranno nella messa in scena dell’opera La Bohème il 19 luglio 2025 presso l’Auditorio Calvino Paglieri di Fossano.

Umberto Cammardella, CEO di Libellula S.r.l. dichiara che “Sostenere il talento, la cultura e il territorio è parte integrante della nostra visione d’impresa. Per questo, come Libellula srl, abbiamo scelto di sponsorizzare il Norma Fantini Opera Contest. Non si tratta solo di un concorso musicale, ma di un progetto educativo e umano che offre ai giovani artisti un’opportunità concreta di crescita, confronto e visibilità. Crediamo che un’azienda abbia il dovere – oltre che il privilegio – di contribuire al benessere collettivo, anche attraverso il sostegno ad iniziative che promuovono l’arte e l’eccellenza. L'opera lirica è una delle più alte espressioni della creatività italiana, e accompagnare questo percorso insieme a un’artista straordinaria come Norma Fantini è per noi motivo di orgoglio. Libellula è da sempre impegnata a valorizzare il capitale umano, sia in ambito tecnologico che culturale. Iniziative come questa ci ricordano che l’innovazione passa anche dalla bellezza, dalla passione e dalla formazione delle nuove generazioni.”

Grazie al supporto di Libellula, la prima edizione del Norma Fantini Opera Contest prende vita come un’esperienza formativa e artistica di altissimo livello, capace di coniugare la grande tradizione operistica con uno sguardo concreto al futuro delle nuove generazioni.