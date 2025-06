Chiusavecchia si prepara al debutto di 'Ulivo Festival': 3 serate di teatro, comicità e grande musica per riscoprire l'entroterra ligure

Nasce il progetto Ulivo Festival tre appuntamenti a fine giugno di teatro e musica ideato per il Comune di Chiusavecchia da Nadamas Service in collaborazione con Espansione eventi. Indispensabile l’apporto delle aziende del territorio Fratelli Merano e Olio Anfosso per la realizzazione del festival, dimostrando attaccamento al paese e convinzione nel progetto di riscoperta dell’entroterra.

“Questo appuntamento che abbiamo voluto fortemente creare a Chiusavecchia, vuole riportare l'attenzione sull'entroterra e sulle sue straordinarie bellezze, come il Santuario e i meravigliosi uliveti che faranno da sfondo nelle tre serate. - dichiara Luca Vassallo sindaco di Chiusavecchia - Ulivo Festival vuole essere un punto di partenza per riscoprire in un futuro prossimo il nostro entroterra come scenario naturale e incantevole sede di prestigiosi eventi”.

Si parte giovedì 26 giugno con la Compagnia del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare con la commedia brillante 'Sinceramente bugiardi' una sit com in cui tra equivoci (in puro stile anglosassone) le vicende di due coppie, lontane e appartenenti a generazioni diverse, scopriranno di essere legate da un segreto.

Il segreto si può svelare oppure nascondere, elegantemente e disperatamente allo stesso tempo. Le bugie diventano veli colorati e danzanti, talvolta asfissianti, intorno alla verità taciuta: gli equivoci sovvertono due mondi apparentemente ordinati. Una farsa a ritmo di sottilissime menzogne, dialoghi a forma di spirale, parole in precario equilibrio. E poi l’amore che, si sa, per quanto ci si possa ingegnare, trova sempre il modo di farsi verità. Testo di Alan Ayckbourn Traduzione Luigi Lunari. Attori: Loredana De Flaviis, Franco La Sacra, Consuelo Benedetti, Paolo Paolino. Costumi e scenografia: Carlo Senesi Adattamento e regia : Dalila Cozzolino

Seconda sera venerdì 27 giugno con il nuovo spettacolo del comico genovese Andrea Di Marco. 'Spettacolo bellissimo' una miscela di musica, musica bellissima, monologhi, monologhi bellissimi, e un personaggio bellissimo. Uno spettacolo per chi ama la Liguria, odia le spese inutile e soprattutto ha forte il concetto di 'forestiero'. Un'esperienza unica che unisce comicità, musica e la caratteristica genovesità. Il comico, diplomato in tromba al conservatorio, è noto per il suo stile inconfondibile che mescola musica, satira e personaggi, ed è considerato uno degli artisti più amati della scena comica genovese

Terza ed ultima serata dedicata alla musica con la Temporary Band che Canta Lucio Dalla. La Temporary Band non è una classica tribute band, ma , attraverso esecuzioni che ricercano la fedeltà agli originali, pur mantenendo una propria identità. A differenza delle tribute band tradizionali, che spesso puntano all'imitazione anche nell'aspetto, la Temporary Band si concentra sull'interpretazione musicale, valorizzando l'essenza delle canzoni e coinvolgendo musicisti che hanno collaborato con gli artisti omaggiati.

La Temporary Band ospita alcuni fra i musicisti che hanno accompagnato Dalla in tour o in studio, e celebra il ricordo di uno fra i cantautori italiani più rappresentativi di sempre, in un viaggio al confine fra musica e racconto. Da 'Anna e Marco' a 'L'anno che verrà', passando per 'Attenti al lupo' e 'La sera dei miracoli', un concerto dedicato al miglior repertorio dell'artista bolognese, in cui i suoi più fidi collaboratori alternano musiche e aneddoti, per raccontare il lato più sincero e intimo dell'artista.

Il progetto è nato sotto la produzione del Parioli Theatre Club.

Per info: Paola 3387338321 – Marco 3357180485 - abbonamenti e biglietti: https://www.mailticket.it/manifestazione/LO42/ulivo-festival