Berrino: “Auguri alla Guardia di Finanza, esempio di dedizione e presidio dei valori costituzionali”

In occasione del 251° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, a nome mio personale e delle Istituzioni che rappresento, i più sentiti auguri e un profondo ringraziamento a tutti gli uomini e le donne del Corpo. Da oltre due secoli e mezzo, la Guardia di Finanza è al servizio del Paese con instancabile dedizione, competenza e spirito di sacrificio. Punto di riferimento essenziale per la legalità economica e finanziaria, il Corpo rappresenta un autentico fiore all’occhiello delle nostre Forze Armate, contribuendo quotidianamente alla tutela degli interessi della collettività, al contrasto della criminalità economica e al presidio dei valori della Costituzione.

In questa giornata così significativa, rinnoviamo la nostra stima e riconoscenza a tutti i Finanzieri, in servizio e in congedo, e alle loro famiglie, che con discrezione e coraggio accompagnano il loro impegno. Auguri, Guardia di Finanza, per i tuoi 251 anni di storia, tradizione e fedeltà alla Patria