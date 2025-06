Camporosso, incontro pubblico su Gaza: testimonianze dirette dalla Striscia e cena solidale

Giovedì 26 giugno alle ore 18, presso il PalaBigauda di Camporosso, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Gaza: il dovere della testimonianza”, promosso e moderato dal consigliere regionale Enrico Ioculano e dal Gruppo del Partito Democratico della Liguria.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, informazione e confronto sulla crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, dando voce a chi ha vissuto direttamente la drammaticità della situazione.



Porteranno le loro testimonianze l’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando e la deputata Valentina Ghio, entrambi recentemente impegnati in missioni istituzionali a Gaza. I loro interventi offriranno uno sguardo autentico e approfondito sulla condizione della popolazione civile, duramente colpita dalle operazioni militari in corso.



Tra gli ospiti anche Stefano Kovac, presidente regionale di ARCI Liguria, che illustrerà l’impegno dell’associazione al fianco del popolo palestinese e presenterà il progetto che verrà sostenuto grazie alla raccolta fondi promossa durante la serata.



Alle ore 20 seguirà una cena solidale su prenotazione, con menù fisso a 25 euro (bevande escluse). Parte del ricavato sarà devoluto al programma di aiuti HELP GAZA NOW, promosso da ARCI per fornire sostegno concreto alle persone più vulnerabili nella Striscia di Gaza.

Per prenotazione: 388 85 81 250

Un’occasione per ascoltare, comprendere e contribuire a un percorso di solidarietà concreta.