Bucci a Vallecrosia, Perri: “Serve un piano per il torrente Verbone e le spiagge” (Foto)

Nuova tappa a Vallecrosia per il tour istituzionale del presidente della Regione Liguria Marco Bucci nella provincia di Imperia. L’incontro si è svolto all’interno della nuova biblioteca comunale, adiacente alla scuola Andrea Doria, alla presenza del sindaco Armando Perri, del presidente della Provincia Claudio Scajola, degli assessori regionali Giacomo Giampedrone, Marco Scajola e Alessandro Piana, e dei consiglieri regionali Veronica Russo e Walter Sorriento. Presenti anche tutti gli assessori e i consiglieri comunali, compresa l’opposizione.

Durante il confronto, il sindaco Perri ha ribadito le priorità per Vallecrosia: “La nostra è una città in via di sviluppo, ma abbiamo bisogno di sostegno per affrontare temi strutturali. Il più urgente è il piano di bacino, soprattutto in relazione al torrente Verbone. Ci sono rischi concreti per le abitazioni e serve un intervento regionale. Ogni anno dobbiamo mettere in sicurezza le spiagge a nostre spese: è necessario un piano che tuteli operatori e ospiti. Inoltre, molte famiglie devono attraversare Bordighera per rientrare a casa: vanno migliorati anche i collegamenti locali”.

Il presidente Bucci ha accolto le richieste con un’apertura concreta: “Le problematiche elencate sono comuni a molte città liguri. La Regione è pronta a finanziare progetti esecutivi, abbiamo stanziato circa 100 milioni di euro per questo tipo di interventi. Anche la Regione può occuparsi della progettazione, ma serve più tempo. Per questo dico: parliamoci, lavoriamo insieme. I fondi ci sono, ma servono progetti ben fatti. Sul fronte idrogeologico abbiamo appena approvato un piano, e per le spiagge si sta valutando l’introduzione di dighe soffolte oltre ai pennelli. Ci vogliono però progettisti capaci. L’attenzione resta alta e l’obiettivo è che i benefici ricadano su tutti i comuni”.