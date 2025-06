Indagine sulle presunte mazzette per i permessi di soggiorno: un'altra agenzia sequestrata dalla Questura di Imperia (Foto)

Come era prevedibile si sta allargando l’inchiesta sulle presunte mazzette per i permessi di soggiorno, avviata dalla Procura di Imperia. Ieri mattina, infatti, la Questura ha posto sotto sigilli un’altra agenzia di Sanremo, in via Martiri della Libertà 143, di Oksana Rainisio.

Si tratta di un’agenzia che si occupa di permessi di soggiorno per stranieri. Si amplia in questo modo l’inchiesta che vede agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi il gip Anna Bonsignorio di Imperia ha disposto la misura cautelare in carcere per Luigi Mingherlino, il sostituito commissario della questura di Imperia, accusato di aver preso una mazzetta da 5.000 euro da Yelena Vtulkina, la cui agenzia è stata sequestrata e che adesso è agli arresti domiciliari.

Nell'indagine sono indagate anche altre due donne, una tunisina e una russa, appartenenti ad altrettante agenzie.