Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 18 a domenica 22 giugno in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 18 GIUGNO

SANREMO



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



15.30-19.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)



16.00. ‘Estate in Biblioteca’: incontro dal titolo ‘Kamishibai - Il teatro in valigia’ dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni pensato per animare i giorni estivi con la magia dei libri e del gioco. Biblioteca Civica ‘Dott. F. Corradi’, via Carli 1, info e prenotazioni (obbligatorie) allo 0184/580723 o alla mail biblioteca@comunedisanremo.it



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



IMPERIA



20.45. Secondo concerto del Festival cameristico imperiese dal titolo ‘Melodie senza confini’ con protagonista il Trio Rospigliosi composto da Luca Torrigiani al pianoforte, Lapo Vannucci alla chitarra e Rieko Okuma al flauto. Musiche dal belcanto alle danze folkloriche (10 euro, ridotto 8 euro). Teatro delle O.P. di Via Verdi 14, info e prenotazioni al 375 8311212

VENTIMIGLIA



8.30-18.00. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi



BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Arcobaleno’: mostra fotografica di Sergio D’Orsi. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 giugno

DIANO MARINA



10.00-20.00. Ultimo giorno della mostra personale ‘Diano ieri e oggi’ a cura di Dina Talotti. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ al Palazzo del Parco (h 10/12-17/20)



21.30. Concerto ‘Cartoons & Co’ della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ in piazza del Comune.



CERVO

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno

ENTROTERRA

CIPRESSA



16.30. In occasione del compleanno di Judit Török, visita guidata alla villa + laboratorio sull’autostima dal titolo ‘La comunicazione ogni giorno’ + reading teatrale tratto da ‘Un'estate standard’ a cura dello scrittore e cantautore Alessandro Bellati + intervalli di musica jazz dal vivo di Silvano Manco e Davide Fusi + apericena curato da Noi4You – Sportello ArmaSanBart + servizio di baby parking gratuito con attività ludiche. Villa Biener, Via Fossati 80, ingresso a offerta libera, info e prenotazioni: +39 327 4057468

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA

9.00. Ultimo giorno del Corso estivo di approfondimento dal titolo ‘Magia, stregoneria e processi. Fonti, temi, problemi’ promosso da INQUIRE – International Centre for Research on Inquisitions dell’Università di Bologna con lezioni, seminari e momenti di discussione incentrati su fonti, contesti e interpretazioni storiografiche, con approcci interdisciplinari che spaziano dalla storia alla storia dell’arte, dall’antropologia alla letteratura. Piazza Beato Tommaso Reggio (il programma nella locandina)



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



GIOVEDI’ 19 GIUGNO

SANREMO



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)

10.00-20.00. ‘Summer Fair Launch Event’: evento inaugurale della stagione estiva con food a tema, shopping e intrattenimento. The Mall Sanremo, Via Armea 43



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



17.30. Per il ciclo ‘Raccontare a Ponente’, organizzato dall’Associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione nuovo libro di Paolo Clementi ‘Achille l’ultimo’ edito da All Around. Intervengono: Loretta Marchi, Doriana Valesini e Paolo Veziano. Presente l’autore. Sala del Punto d’incontro Coop in corso Matuzia



IMPERIA



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



VENTIMIGLIA



8.30-18.00. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)

18.30-21.00. Lezione di Yoga al Forte a cura della Scuola Pramiti. Forte dell’Annunziata



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Arcobaleno’: mostra fotografica di Sergio D’Orsi. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 giugno

21.00. Per il ‘Festival delle Ragazze’, incontro con la scrittrice Silvia Neonato che parlerà di 'Goliarda Sapienza, una vita di disobbedienza continua'. Ex chiesa Anglicana, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.15. Serata di video proiezioni sulle terre polari (Groenlandia, Islanda, Norvegia) a cura di Ramoino Zeffirino socio del Club Alpino Italiano Sezione di Imperia. Cinema Smeraldo, Via Aurelia 106, ingresso gratuito



21.30. ‘La strada della speranza’: video-racconto di un viaggio in moto dalla Liguria al Madagascar per sostenere i progetti di Padre Floriano Strappazon, che in quelle terre lontane porta avanti realizzazioni di dighe, pozzi e strutture che aiutano le popolazioni più disagiate + proiezione video del Moto Club Imperia delle gare della 1^ Prova Trofeo Master Beta Enduro 2025 e della 1^ Prova Campionato Regionale Ligure Enduro 2025. Sala conferenze della Chiesa Divina Misericordia, Via Martiri della Libertà 35, ingresso gratuito



CERVO

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno

ENTROTERRA

PIGNA



8.15-15.30. Escursione da Colle Melosa al Monte Pietravecchia accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro, bambini e ragazzi gratis fino a 15 anni). Ritrovo alle 7.30 davanti la pasticceria a Pigna oppure alle 08.15 nel piazzale a Melosa, info 347 4563954 (più info)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

16.00-22.30. ‘Luxury Monte-Carlo’ (6ª edizione): mostra con 60 espositori meticolosamente selezionati specializzati in alta e raffinata gioielleria con festa in piscina, performance live e DJ Set. Le Méridien Beach Plaza, fino al 21 giugno (più info)



VENERDI’ 20 GIUGNO



SANREMO

9.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.00-12.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)

10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



16.30. Conferenza aperta sul tema ‘Varianze di Genere e nuove Identità’ rivolta alla cittadinanza, ai docenti scolastici, alle famiglie, a tutti coloro che si interfacciano con i ragazzi. L’argomento verrà trattato da esperti che prenderanno in considerazione la tematica sotto i suoi aspetti più importanti e delicati, da quello psicologico, a quello medico, a quello legale e sociale Palazzo Roverizio, via Escoffier 29 (programma)



17.00. Presentazione libro ‘Piccolo bestiario tascabile’ di Marco Innocenti (Philobiblon Edizioni) a cura del Club per l'UNESCO di Sanremo. Dialoga con l’autore Fabio Barricalla. Sala punto d' incontro Coop Corso Matuzia 113, ingresso libero



19.00. Pilates al Forte: iniziativa che coniuga salute fisica e valorizzazione culturale con esercizi mirati al miglioramento della postura, tonificazione muscolare, allungamento e rilassamento. Forte di Santa Tecla, lezione più ingresso al Forte 12 euro (più info)



19.00. Parola d’Autore: festival dedicato alle voci emergenti della canzone d’autore italiana dove la parola si fa musica e la musica si fa visione con esibizione di: Moà (Martina Maggi), il progetto Neno, Miriam Ricordi e la band Le Canzoni Giuste. Conduce Tommy Marmo. Sede del Club Tenco, presso l'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria, Piazza Cesare Battisti 33, anche domani (biglietti disponibili su CiaoTickets)

IMPERIA



10.00-13.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927



15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)

17.00-23.00. Per la 45ª edizione della Festa di San Giovanni - 17° MercantIneja, cerimonia di inaugurazione di ‘Ineja 2025’ con taglio del nastro alle ore 18.30. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



21.00. Note d’Arpa al Parasio: Concerto Finale della classe di perfezionamento per arpa, nell’ambito del nuovo Festival della Musica Liguria. Chiesa di San Pietro a Porto Maurizio, ingresso libero, offerte gradite, info: festivaldellamusicaliguria.com



VENTIMIGLIA

8.30-13.30. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)



VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Arcobaleno’: mostra fotografica di Sergio D’Orsi. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 giugno



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio

21.00. Spettacolo musicale a cura della ASD Sanremo Performer Musical Academy. Anfiteatro del Castello

21.00. Incontro con le Confraternite a cura del Centro Culturale Tabiese con musica, arte e storia. Oratorio SS. Sebastiano e Fabiano a Taggia



DIANO MARINA



11.00. Cerimonia di consegna della Bandiera Blu presso il Porto di Diano Marina



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

16.00-17.30. Concerto e Bagno Sonoro di Gong e Campane Tibetane. Sala Maggiore del Centro Incontro, Giardini 1 maggio, 7

18.00. Apertura della Festa della Musica e del Solstizio con Local street food - danze – esposizioni + Live Music a cura di: Vero & Ballard/ Mike FC / DJ sound designer Andrea Poggio. Piazza Torre Santa Maria, lungomare e anfiteatro

CERVO

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno



21.00. Anteprima della Festa della Musica: Piccola Orchestra e Coro San Giorgio in concerto. Via alla Marina, vicino ristorante 'Al Pilone' (più info)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. Spettacolo ‘Alla ricerca del Santo Graal’ tra storia e mistero. Lungomare Fabrizio De André

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



15.00-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

16.00-22.00. ‘Luxury Monte-Carlo’ (6ª edizione): mostra con 60 espositori meticolosamente selezionati specializzati in alta e raffinata gioielleria con festa in piscina, performance live e DJ Set. Le Méridien Beach Plaza, fino al 21 giugno (più info)



19.30. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2025 (5ª edizione): Emmanuel Pilon e Albert Adrià, rispettivamente Chef del ristorante Le Louis XV – Alain Ducasse, Hôtel de Paris a Monte-Carlo e Chef dell'Enigma a Barcellona, una stella della Guida Michelin, propongono una cena eccezionale alla presenza di Alain Ducasse. Il Louis XV - Alain Ducasse all'Hôtel de Paris (info e prenotazioni a questo link)



19.30. ‘Academy Gala’: spettacolo di danza a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Opéra Garnier Monte-Carlo, anche domani (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER



19.00-02.00. ‘La Crème Festival’: tre giornate con gite in mare, lezioni di yoga, highlight della scena musicale attuale, DJ set, gastronomia locale. Luoghi Vari, fino al 22 giugno (il programma)



SABATO 21 GIUGNO



SANREMO



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



10.00-19.00. ‘Le Geografie nautiche di Sara Lovari’: mostra personale di Sara Lovari curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte (lunedì e mercoledì 15.30/19.00, martedì, giovedì e venerdì 10.00/12.00, sabato 10.00/12.00-15.30/19.00. Galleria d’arte La Mongolfiera, via Roma 50, fino al 28 giugno (più info)



10.30-21.00. Festa della Musica 2025 in varie location della città (festa della musica 2025 - locandina)



10.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno



17.30. Concerto del Coro Brigasco ‘I Cantaùu’. Piazza Borea d’Olmo



17.30-22.30. Escursione da San Romolo al Monte Caggio con cena al sacco accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 17.30 alla Stazione vecchia oppure alle 18.00 a San Romolo vicino alla pensilina dell’autobus, info e prenotazioni al 327 0824866 (più info)



17.45-22.00. ‘Run for the Whales 2025’: partenza 10K & Family Run (h 17.45) + partenza Half Marathon Run for the Whales dal campo di atletica a Pian di Poma (h 19.15) + Cerimonia di Premiazione (h 22). Campo di Atletica di Pian di Poma (il programma)



18.00. Concerto per la Festa della Musica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Stefano Cencetti con Gaetano Di Bacco (sax) con musiche di Elgar, Piazzolla, Britten. In apertura concerto con il Trio di Enrico Intra ‘Ossimoro’: 17 improvvisazioni jazz per pianoforte e quartetto d'archi (5 euro). Teatro dell'Opera del Casinò (più info)



19.00. Parola d’Autore: festival dedicato alle voci emergenti della canzone d’autore italiana dove la parola si fa musica e la musica si fa visione con esibizione di: Eleonora Toscani, la band Filodiretto, Mano Manita (Marco Giorio) e Atarde (Leonardo Celsi). Conduce Tommy Marmo. Sede del Club Tenco, presso l'ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria, Piazza Cesare Battisti 33, anche domani (biglietti disponibili su CiaoTickets)



20.00. Galà di beneficenza promosso dalla Sezione UNUCI Sanremo–Imperia in collaborazione con l’Associazione Combattenti e Reduci di Sanremo con parte del ricavato destinato ad un intervento conservativo del Cimitero Monumentale e all’invio di abbigliamento in Nepal. Grand Hotel & Des Anglais (locandina)



21.00-23.00. Concerto ‘Festa della Musica per Lelio Luttazzi’ a cura di ‘Freddy Colt and His Swing Kids’. Terrazze dei Bastioni del Forte di Santa Tecla (più info)



IMPERIA



8.30-18.00. ImperiAntiquaria: mostra mercato dell’antiquariato in via Bonfante, piazza Bianchi e via San Giovanni

8.30-18.00. Mercatino degli Orti con possibilità di acquistare le eccellenze del territorio, tra cui miele, olio extra vergine di oliva, zafferano, frutta e verdura biologica ed essenze alla lavanda. Galleria degli Orti



10.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.15. Nell'ambito della rassegna Aperitivi letterari incontro con l'autore, Daniela Mencarelli Hofmann presenta il romanzo di Daniele Cargnino 'Le vite intraviste' (Daniele Cargnino, Golem edizioni, 2025). Letture di Renato Donati. Teatro dell'Attrito, ingresso gratuito

17.00-22.30. Per la 45ª edizione della Festa di San Giovanni - 17° MercantIneja. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



21.00. Concerto internazionale con Braulio Gonzales, Giorgia Olivia, Tiziana Zunino Auditorium del Museo Navale



21.00. ‘Il giardino dei ciliegi’: spettacolo del gruppo Adulti che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720



VENTIMIGLIA

9.00-12.00. In concomitanza con la Festa del Solstizio d’Estate, iniziativa ambientale’Raccolta mozziconi sigaretta’ a cura dell’Associazione ‘Lasciadire’ lungo le spiagge libere del litorale (ritiro kit di raccolta mozziconi di sigaretta gratis presso Freway Urban Fashion a Ventimiglia, Via Roma 6), info 327 1014622

9.00-11.45. Esposizione ‘De vera mentis laetitia’ dedicata alle opere conservate nel Fondo Antico del grande astronomo di Perinaldo Giovanni Domenico Cassini, di cui quest'anno ricorre il quarto centenario dalla nascita avvenuta l’8 giugno 1625. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero, fino al 30 giugno (lunedì chiusa, martedì-giovedì dalle 8.30/13.30-15.00/18.00, venerdì 8.30/13.30, sabato 9.00/11.45)



12.00. Regata della Gallinara – Vela d'altura a cura dello Yacht Club Cala del Forte, anche domani

16.00. Manifestazione ‘Palestina libera’ con partenza da piazza Ettore e Marco Bassi per proseguire in via Ruffini e successivamente via Roma a costeggiare il palazzo comunale per poi terminare ai giardini pubblici Tommaso Regio dove verranno ascoltati alcuni interventi

19.00. Festa del Solstizio d'Estate a tema a cura dell'Associazione Lasciadire. Spiaggia libera Marina San Giuseppe

20.00-23.00. Esibizione sportiva e fitness a cura di Associazione Sport Active al Belvedere Resentello



21.00. Prima tappa di ‘Pasolini. La lunga strada di sabbia. Il Tour’, un progetto di Massimo Minella e Sergio Maifredi, con il giornalista e scrittore Massimo Minella, le musiche scritte ed eseguite dal vivo da Edmondo Romano (20 euro). Museo preistorico dei Balzi Rossi, Via Balzi Rossi 9, info 351 4472182 (più info)

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



19.00-01.00. Festa della Musica: Musica Live, dj set, attrazioni e molto altro lungo tutta la via Aurelia per l’occasione chiusa al traffico veicolare

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA



12.55. Segnale di avviso della regata Bordighera/Gallinara/Bordighera organizzata dallo Yacht Club Sanremo / Yacht Club Sant’Ampelio / Yacht Club Cala del Forte Circolo Velico Ventimigliese



16.00. Festa per l’inizio dell’estate con un incontro dedicato alla poesia e alla musica organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’UniTre Intemelia con protagonisti i poeti Maddalena Saele e Silvano Volcan che, accompagnati dalla musica di Vincenzo Pisano (fisarmonica) e Corrado Trabino (violino), leggono le loro composizioni. Incontro introdotto dalla prof.ssa Giannina Borelli, Presidente UniTre Intemelia. Giardino del Museo Clarence Bicknell



17.00-19.00. ‘Arcobaleno’: mostra fotografica di Sergio D’Orsi. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 giugno



17.00. Per la Festa della Musica 2025, ‘Incanto d'Organo’: concerto per Organo a cura del M° Marco Peron. Evento a cura della Chiesa Valdese in collaborazione con l’Associazione Musicale G.B. Pergolesi. Tempio Valdese, via Vittorio Veneto, ingresso libero

18.00. Inaugurazione dell’Hotel Riviera Belsoggiorno con presentazione, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, della mostra ‘Tra pennellate, onde e fragorosi silenzi’ di Claudio Marciano. A seguire performance musicale del soprano ligure Claudia Sasso e aperitivo in piscina insieme al cantautore ligure Massimo Schiavon accompagnato alla chitarra dal maestro Christophe Laurenti. Hotel Riviera Belsoggiorno, via Bel Soggiorno 2/4

18.00. Per gli ‘Itinerari dei Letteratura’, omaggio ad Ernesto Franco con presentazione di ‘Io sono stato’ (Einaudi Editore). Interviene Mauro Bersani. Giardino di Irene Brin, frazione Sasso, ingresso gratuito



19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

OSPEDALETTI

8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio



21.00. Per ‘I Borghi Più Belli d'Italia’, Notte Romantica con musica e danza acrobatica. Piazza Cavour a Taggia



SAN LORENZO AL MARE



19.00. ‘Festa Internazionale della Musica’: percorso tra le vie del borgo godendosi un drink ed ascoltando musica dal vivo nelle piazzette. Dalle ore 22 concerto rock della band ‘Roommates’ nella piazza sul mare. Numerose attività aderenti proporranno eventi musicali dalle 19 alle 24 con esibizioni ei: Spaceboy Dj live, Dj Macumba, Luca Dj live. In Piazza Mazzini concerto ‘Premiato Cotonificio’, duo di chitarre e voci per revival italiano e cover d’autore

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

18.00. Festa della Musica e del Solstizio: Local street food - danze – esposizioni + Live Music a cura di: Ponente Folk Band /The Cookies Band / sound designer Gege Dj. Piazza Torre Santa Maria, lungomare, anfiteatro



CERVO



5.45 'Festa della musica': concerto all'alba del Trio GGT al Porteghetto (più info)

9.00-20.00. Mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20), fino al 22 giugno



18.00-23.00. Festa della Musica: : concerti e laboratori in varie location del borgo del Cervo (i dettagli a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



21.00. Festa europea della musica: concerto ad arco ‘Note danzanti e versi da sogno’. Sala del castello, ingresso gratuito



CAMPOROSSO

19.00. ‘Festa della Musica': esibizione dei gruppi musicali ‘Zac Vanders’, ‘Gotham Crew’ e ‘Electroposh’ sulla Via Aurelia. In Piazza d'Armi: esibizione degli allievi della Scuola Musicarte e Associazione ‘Aquilone’ + giochi gonfiabili + Zio Baffo con i suoi dolci + bancarelle degli hobbisti nei giardini di Piazza d'Armi. In Via Braie: esibizione del duo musicale ‘Ninth floor’ nei pressi della Pizzeria Mayto. In Piazza Garibaldi musica con Dj Nandino e in Piazza Marconi ‘lan Dj’



CARPASIO

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)



CASTEL VITTTORIO

20.00. ‘A Cena con le Stelle - Le Stelle del Solstizio: cena dalle ore 20.00 osservazioni dalle ore 21.45. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CIPRESSA

21.00-23.30. Apertura straordinaria della Chiesa Fortezza e della Chiesa Parrocchiale di frazione Lingueglietta



DIANO ARENTINO

9.00. Per il ciclo ‘Sentieri di pietra’, escursione gratuita di circa 4 ore dedicata al territorio di Diano Arentino fino alla vetta del Monte Ceresa, a 913 metri sul livello del mare accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo presso la chiesa di San Bernardo di Evigno, info e prenotazioni al 340 2440972

DOLCEACQUA

9.00-17.00. ‘Memorial Cristian Lorenzi’: torneo di Calcio giovanile organizzato dall’Unione Sportiva. Campi sportivi



21.30. ‘Io sono – Spettacolo da vivere!’: spettacolo teatrale di e con Lucia Schierano e Vincenzo Leone. Lucia Schierano interpreta una donna americana contemporanea: Heather Ann Tucci Jarraf che ha smascherato la corruzione globale riportando la Legge Naturale sul pianeta. Castello Doria, info e prenotazioni: +39 349 433 3585

22.00. ‘Ghost Tour Triora – I misteri del Paese delle Streghe’: gli Storyteller di Autunnonero guideranno i partecipanti con le loro lanterne in una passeggiata notturna tra storia, leggenda e folklore. Partenza alle h 22 con possibile integrazione con ‘Ghost Tour Extra’ e ingresso al Museo di Triora, info +39 347 1402685 (info e prenotazioni)



PERINALDO

13.00. Passaggio del sole alle ore 13.31 al solstizio d'estate. Meridiana della Chiesa della Visitazione



16.00. ‘Torneo delle Stelle’ di Calcio a 5. Centro Sportivo, anche domani

16.30. Premio Letterario Esprit Perinaldo 2025 ‘Dalle antiche pietre, misteri, sapori e profumi del Giallo’ dedicato a Gian Domenico Cassini con la partecipazione di Franco Forte, Presidente del Premio (Sala Consiliare) + Presentazione in anteprima assoluta dell'Antologia ‘Tecnologie del futuro’ curate da Marco Passarello. Cerimonia di premiazione. A seguire inaugurazione Monumento G.D. Cassini su progetto di Marco Laiolo. Rinfresco. Piazza Monsignor A. Rossi



PIEVE DI TECO

21.00. ‘In occasione della Festa della Musica’, esibizione della pianista e compositrice Giuseppina Torre con presentazione del suo libro ‘Un piano per rinascere. La mia storia dal vivo’ scritto con la giornalista Barbara Visentin. Teatro Tommaso Salvini, Via Umberto I, info 333 456 3858 (più info)

PORNASSIO

17.00. Per la rassegna ‘Il Sabato del Villaggio’, Augusto Manfredi, storico enologo, sommelier e profondo conoscitore dei vini liguri illustrerà le peculiarità dei vini tipici di Pornassio attraverso un viaggio nei vitigni caratteristici di questa zona della Liguria. Al termine verrà proposta una degustazione di vini. Evento a cura dell’Associazione Nova KronosSala Consiliare del Municipio in Via Roma 28, ingresso gratuito e aperto a tutti

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

18.00-22.00. Per la ‘Festa della ‘muxica’ nella suggestiva Piazza XX settembre, nel cuore del centro storico, si alterneranno le esibizioni di gruppi musicali



VILLA FARALDI

18.00. ‘Metodi d'assaggio - Abbinamento dell'olio d'oliva al cibo’: evento in collaborazione con OAL (Organizzazione Assaggiatori Liguria). U Gumbu De Nuccio a Tovo Faraldi, posti limitati, renotazione obbligatoria al 3402562879



FRANCIA

MONACO

16.00-22.00. ‘Luxury Monte-Carlo’ (ultimo giorno della 6ª edizione): mostra con 60 espositori meticolosamente selezionati specializzati in alta e raffinata gioielleria con festa in piscina, performance live e DJ Set. Le Méridien Beach Plaza (più info)



19.30. ‘Academy Gala’: spettacolo di danza a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)



NICE



17.00-23.00. In occasione della Festa della Musica, terza edizione del gigantesco karaoke ‘Nice Chante l'Europe’. In programma: quiz di cultura generale sull'Unione Europea + grandi successi francesi ed europei sul grande schermo + animazione + food truck, sedie a sdraio e tavoli da picnic. Parc du Ray, ingresso libero



VILLEFRANCHE-SUR-MER



14.00-02.00. ‘La Crème Festival’: tre giornate con gite in mare, lezioni di yoga, highlight della scena musicale attuale, DJ set, gastronomia locale. Luoghi Vari, fino al 22 giugno (il programma)



DOMENICA 22 GIUGNO

SANREMO



10.00-18.00. ‘LelioSwing-La musica e lo stile di Lelio Luttazzi’: mostra curata dalla Fondazione Lelio Luttazzi con un ricco percorso espositivo che includerà spartiti e manoscritti originali, fotografie e rari filmati, disegni e caricature che ne svelano il lato più ironico, riviste e giornali d’epoca che testimoniano la sua influenza culturale, insegne luminose che richiamano la sua presenza nello spettacolo. Forte di Santa Tecla, fino al 29 giugno (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. Rinfresco e cerimonia di premiazione della regate, del Trofeo Giuseppe Statari e assegnazione dei ‘Trofeo di Primavera’. Yacht Club Sanremo

16.00. Nell’ambito dei 400esimo anniversario della nascita di Giandomenico Cassini, sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, mostra ‘Gio il mago delle stelle’ dedicata a Gian Domenico Cassini. Foyer del Teatro del Casinò di Sanremo, fino al 29 giugno

16.30-21.30. ‘Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976’: esposizione fotografica curata dal critico televisivo Aldo Grasso che celebra le edizioni storiche del Festival di Sanremo, quando la kermesse si svolgeva ancora al Casinò di Sanremo, prima del trasferimento al Teatro Ariston nel 1977 (da martedì a sabato h 10.30/13.00-16.30/21.30, domenica e lunedì h 16.30/21.30). Sala Incontri Teatro Ariston, fino al 14 ottobre (info e acquisto biglietti a questo link)



18.30. ‘Viaggio onirico’: inaugurazione mini personale dell’artista Arianna Lagorio. Galleria d’Arte La Bombonnière, corso Inglesi 3



21.00. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues’, concerto ‘The Origin Trio feat. Stefano Bedetti’. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso gratuito (più info)



IMPERIA



8.30-12.00. Gara di Pesca dei Pierini: evento dedicato a bambini e bambine fino a 12/13 anni, all’insegna dello sport, della natura e del divertimento. Inizio gara (h 8.30) + distribuzione merenda ( h 10) + fine gara (h 11) + pesatura (h 11.15) + premiazioni (h 11.45). Ritrovo e iscrizioni presso la sede ASNO nel molo lungo di Oneglia, info 391 1655510

9.00. Infiorata del Corpus Domini: suggestivi tappeti floreali realizzati lungo il percorso della Processione dalla Compagnia di Via Carducci

8.30-21.00. Per la 45ª edizione della Festa di San Giovanni - 17° MercantIneja. Banchina Aicardi, radice Molo Corto, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



10.30-13.00. Solstizio d'Estate a Villa Grock: Yoga su Misura e Meditazione a cura di Serena Ferraris + visita alla villa (20 euro). Villa grock, Via Fanny Roncati Carli, prenotazione al seguente link: https://villagrock.imperiamusei.it/solstizio-destate-a-villa-grock

14.00-18.00. Mostra ‘Gabriele Maquignaz | BIG BANG’ curata da Guido Folco. Spazio espositivo di Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea, fino all’11 settembre (giovedì e venerdì 10/13; sabato 10/13 e 14/18; domenica 14/18), info 0183 297927

15.00-22.00. Mostra Fotografica ‘60 anni di Click. Un uomo in viaggio’ di Stefano Sivieri. Museo Navale, fino al 31 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



18.00. Terzo concerto del Festival cameristico imperiese dal titolo ‘Sospiri e tempeste’ con Giulio Plotino - violino, Nicola Giribaldi - pianoforte. Musiche di: Schubert, Franck, Ravel (10 euro, ridotto 8 euro). Teatro delle O.P. di Via Verdi 14, info e prenotazioni al 375 8311212

21.00. ‘La proposta di matrimonio: spettacolo del gruppo Adulti che celebra la fine dei laboratori di quest’anno a Lo Spazio Vuoto tenuto da Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri. Teatro Lo Spazio Vuoto, info e prenotazioni 3297433720

VENTIMIGLIA



12.00. Regata della Gallinara – Vela d'altura a cura dello Yacht Club Cala del Forte, anche domani



16.00. Incontro con lo scrittore Enzo Barnabà che presenta la sua ultima opera ‘Il sentiero della speranza. Storia e attualità della frontiera tra Francia e Italia’. Piano terra del Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, ingresso libero



VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Lungomare Marconi, fino al 31 agosto



20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach, Lungomare Marconi

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Arcobaleno’: mostra fotografica di Sergio D’Orsi. Unione Culturale Democratica, Via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 28 giugno



18.00. Inaugurazione mostra ‘L'Arte Fiorisce ai Giardini Monet (8ª edizione) organizzata dall'Accademia Balbo con la partecipazione di oltre 30 artisti locali, nazionali e internazionali. Via Lamboglia 3

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì, sabato e domenica di giugno e luglio, agosto e settembre in aggiornamento) sino al 29 settembre (10 euro intero, ridotto 15 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 15 settembre

OSPEDALETTI



18.00. 'Aperiacciuga', aperitivo sulla spiaggia antistante il Municipio a base di cartoccio di acciughe fritte e bicchiere di vino a cura dell'associazione locale di volontariato 'U Descu Spiaretè' (a pagamento)



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Torneo Open di Tennis a cura degli Amatori Tennis Armesi ad Arma, fino al 6 luglio

8.00-20.00. ‘Negozi Città Viva’: Fiera Promozionale a cura dell’Associazione Consorzio di via ‘Il Piano’. Via Queirolo ad Arma

DIANO MARINA



10.00. Infiorata del Corpus Domini con S. Messe e processione in piazza Martiri della Libertà



18.00. Infiorata del Corpus Domini con S. Messa e processione alla Chiesa San Giacomo della frazione di Diano Calderina

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00. Shopping al mare con mercatino sul Lungomare delle Nazioni, fino al 7 settembre

18.00. Festa della Musica e del Solstizio: Local street food + esposizioni + DJ set e Danze Country / Glamour Live Band Disco Revival. Piazza Torre Santa Maria, lungomare, anfiteatro



CERVO

9.00-20.00. Ultimo giorno della mostra ‘Aspettando Adalberto Campagnoli’: gli studenti del Liceo Artistico ‘Amoretti’ reinterpretano il grande Maestro al Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20)

ENTROTERRA

BAJARDO



10.30-19.00. Campane Tibetane e yoga alla Chiesa Vecchia

15.00. ‘TaxiTerapia - 6° Memorial Guido D’Ambrosio’: festa per tutto il paese e per gli ospiti della comunità alloggio ‘Antonio Taggiasco’. Gli arzilli nonni ripercorreranno un pezzo della prova del Rally di Sanremo a bordo di vetture storiche + laboratori dedicati ai più giovani, attività all’aria aperta e momenti di incontro tra generazioni, famiglie e realtà sociali del territorio

CARPASIO

10.00-13.00. Apertura sabato e domenica del museo della lavanda (cambio orario a luglio)



DIANO CASTELLO



15.00 & 20.00. Infiorata del Corpus Domini: inizio allestimenti floreali (h 15) + S. Messa e Processione (h 20)



PERINALDO



16.00. ‘Torneo delle Stelle’ di Calcio a 5. Centro Sportivo

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



PORNASSIO

21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul lago’ (10ª edizione), ‘Dialogue Instrumental’: concerto per organo e percussioni a cura dell’Associazione culturale Musicale Nardini. Parrocchia di San Dalmazzo, presso l’omonimo parco

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Castrvm Sepvlchri, nella storia e nella tradizione - Un viaggio nel tempo attraverso l’obiettivo’: mostra fotografica con una selezione di 82 fotografie che raccontano la storia, la vita quotidiana e l’identità del Principato di Seborga dagli anni Ottanta ad oggi. A cura di Franco Murduano e Cinzia Lai. Via Verdi 1, ingresso libero (info)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 30 giugno aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

18.00. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal Tomáš Netopil con Lucas & Arthur Jussen, pianoforte, Maria João Pires, pianista ospite. Musica di Schubert, Mozart e SUK. Auditorium Rainier III (più info)

VILLEFRANCHE-SUR-MER



13.00-01.30. ‘La Crème Festival’: ultimo di tre giorni con gite in mare, lezioni di yoga, highlight della scena musicale attuale, DJ set, gastronomia locale. Luoghi Vari (il programma)





