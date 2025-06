Ventimiglia: bonificata a Mortola Superiore una discarica abusiva, Calimera "Fronteggiamo l'inciviltà di chi non rispetta le regole"

È stato ultimato un intervento straordinario di bonifica ambientale in località Mortola Superiore, in corrispondenza della scarpata antistante il cimitero e lungo il sedime stradale.

L’operazione, condotta da una ditta specializzata operante in cordata, ha consentito il recupero di notevoli quantitativi di materiali inerti e di risulta da cantiere, probabilmente scaricati abusivamente da mezzi pesanti rovescianti i cassoni direttamente lungo la scarpata. Sono stati inoltre rinvenuti rifiuti ingombranti sia davanti al cimitero sia all’interno della scarpata, segno di un comportamento inaccettabile, reiterato e illegale. Inoltre, sono stati recuperati documenti e materiali elettronici, probabilmente frutto di furti, consegnati prontamente agli organi di Polizia.

«Sono costernato – dichiara l’Assessore all’Ambiente Domenico Calimera – perché ancora una volta ci troviamo a fronteggiare l’inciviltà di soggetti che trattano il nostro territorio come una discarica personale, provocando un gravissimo danno ambientale e costringendo il Comune a un dispendio di risorse pubbliche per il ripristino, la bonifica e la pulizia delle aree. L’Amministrazione non abbasserà la guardia: proseguiremo con il controllo del territorio e a breve potremo contare sull’entrata in funzione del nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, che ci permetterà di individuare e sanzionare i responsabili di questi atti vergognosi».