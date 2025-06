Sanremo: iniziati i lavori per il nuovo asfalto in via Padre Semeria tra via Monte Ortigara e il bivio con il casello autostradale

Hanno preso il via oggi, nell’ambito del piano asfalti del Comune, i lavori in via Padre Semeria. Prosegue quindi il maxi progetto che interesserà molte strade della città, sia in centro sia nelle zone periferiche.

L’intervento, iniziato questa mattina con la scarificazione della strada, riguarda la parte compresa tra l’intersezione con via Monte Ortigara e il bivio con il casello autostradale. Per permettere l’effettuazione dei lavori è stato istituito in quel tratto un senso unico alternato, con divieto di sosta e fermata, fino al termine delle operazioni.