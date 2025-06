Sanremo: pronto intervento, tracciate segnaletiche per parcheggi disabili e ripristinati marciapiedi e scalinate

Prosegue il lavoro della squadra di pronto intervento del Comune per piccole opere di sicurezza e decoro in diverse aree della città. Gli ultimi interventi hanno riguardato il ripristino dell’accesso al parco di Villa Ormond e di alcuni tratti del piastrellato in via Roma, via Bixio e via Mazzini.

Gli operai sono inoltre intervenuti anche per la manutenzione di parti del piazzale antistante la stazione ferroviaria e hanno tracciato la nuova segnaletica per i parcheggi disabili presenti lungo via Borea. Rimessa infine in sicurezza anche la scalinata presente alle spalle di Palazzo Municipale.