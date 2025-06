Ventimiglia, l'I.C. 2 Cavour celebra i suoi campioni di matematica (foto)

Nicole Tabacchiera si distingue ancora, raggiungendo la finale nazionale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici alla Bocconi di Milano per il secondo anno consecutivo.

A conclusione dell'anno scolastico 2024-25, la Dirigente Antonella Costanza ha premiato gli studenti dell'Istituto Comprensivo 2 Cavour di Ventimiglia che si sono distinti nei Giochi Matematici dell'Università Bocconi di Milano. Un'iniziativa che da dieci anni è parte integrante della tradizione scolastica della Cavour, vedendo aumentare costantemente sia il numero dei partecipanti sia quello degli alunni che superano le selezioni.

Quest'anno, ben 74 alunni hanno accettato la sfida, e di questi, 14 sono arrivati in semifinale. Un successo ancora più significativo è la partecipazione di Nicole Tabacchiera alla finale nazionale alla Bocconi di Milano, un traguardo raggiunto per il secondo anno consecutivo.

L'obiettivo di questa iniziativa va oltre la semplice valorizzazione del talento: mira ad accrescere nei ragazzi l’interesse per la matematica, proponendola nei suoi aspetti più ludici. I giochi sono un'occasione per mettere in luce capacità logiche, di problem solving e di pensiero laterale.

Il percorso verso la finale

I "Giochi d'Autunno", la prima fase della competizione svoltasi a novembre 2024, prevedono che gli studenti risolvano individualmente una serie di giochi matematici in 90 minuti. Questa selezione determina la squadra che accederà ai Campionati Internazionali, articolati in quattro fasi:

-Quarti di finale online

-Semifinale provinciale a Bordighera

-Finale nazionale all'Università Bocconi di Milano

-Finalissima internazionale a Parigi

In primavera, tutti gli iscritti si cimentano anche con i "Giochi a squadre di Rosi", dove la collaborazione e la condivisione sono requisiti fondamentali per il successo. Le difficoltà dei "Giochi" sono calibrate in base alla classe frequentata e suddivise per categorie: C1 (per gli studenti di prima e seconda media) e C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore).

I premiati e i loro successi

E’ stata premiata Nicole Tabacchiera (2A) che, avendo superato le semifinali, ha partecipato alla finale nazionale svoltasi il 10 maggio 2025 all'Università Bocconi di Milano, ottenendo un ottimo piazzamento: 379 - esima su 1397 partecipanti..



Inoltre sono stati premiati i primi 3 classificati ai giochi d’autunno della categoria C1:

1°) Nicole Tabacchiera (2A)

2°) Elia Gallucci (1C)

3°) William Penzoni (1D)

e i primi 3 classificati ai giochi d’autunno della categoria C2:

1°) Francesco Rodigari (3C)

2°) Stefano Rossi (3A)

3°) Matteo Bellina (3C)

Le premiazioni sono continuate con i vincitori della gara di matematica a squadre "Giochi di Rosi": Matteo Bellina (3C), Antonio Crisoni (3A), Giulio Fazio (1B), Gino Depetrini (3A), Amleto Longo (2A).

Infine è stato consegnato l’attestato di partecipazione a tutti gli alunni che hanno preso parte alla semifinale: Cristian Zuppardo (3B), Matteo Bellina (3C), Francesco Rodigari (3C), Marilu Bonadonna (2A), Adem Ahmeti (2A), Giorgia Aricò (2A), Nicole Tabacchiera (2A), Flavia Ricci (2B), Filippo Demarchi (2B), Filippo Managò (1A), Rafael La Cognata (1A), Mattia La Cognata (1B), Amir Aissa Akmoum (1C), Linda Ramella (1C).

La Dirigente Dott.ssa Antonella Costanza e le professoresse organizzatrici Silvia Allavena e Annalisa Chironi si congratulano con i vincitori e con tutti i partecipanti per l'impegno e l'entusiasmo dimostrati e sperano di ripetere il successo dell'iniziativa il prossimo anno.