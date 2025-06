Scuola, nuovo asilo nido: Ventimiglia ottiene 720mila euro

Ventimiglia ottiene 720mila euro per il nuovo asilo nido. "La nostra Amministrazione si conferma pronta, capace e virtuosa nel reperimento di finanziamenti sovracomunali" - fanno sapere il sindaco Flavio Di Muro e l'assessore Milena Raco - "Voglio ringraziare il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e i suoi uffici perché su questa iniziativa e su altre in ambito scolastico stiamo sviluppando una collaborazione straordinaria. La nostra città è finalmente ascoltata e sostenuta, come merita di essere. Fa particolarmente piacere questo importante contributo perché risponde ad esigenze concrete delle nostre famiglie ed è in linea con la nostra volontà di creare due nuovi asili" - sottolineano il primo cittadino e l'assessore - "Ce la metteremo tutta per farlo in tempi brevi".

Il nuovo nido rappresenterà una risposta concreta alle numerose richieste, offrendo più posti disponibili e strutture all’avanguardia. Un passo avanti per una Ventimiglia che vuole essere sempre più vicina alle esigenze dei cittadini e sempre più attenta ai diritti dei più piccoli. E per questo ringrazio gli uffici per essersi subito attivati a seguito del mio indirizzo.” - dichiara l'Assessore ai Servizi Educativi Milena Raco.