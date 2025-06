Entroterra: in attesa dei fondi da Roma per la manutenzione la Provinciale 65 è in pessime condizioni (Foto)

Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia da Roma che il Ministro Salvini ha deciso di non tagliare più i fondi per la manutenzione delle strade e, quindi, molto probabilmente la Provincia di Imperia avrà la possibilità di intervenire economicamente per il miglioramento del fondo stradale sulle arterie dell’estremo ponente, anche e soprattutto nell’entroterra.

Le segnalazioni di asfalti rovinati e in condizioni pericolose per il transito di auto, moto e ciclisti. Tante le buche che si registrano sulle strade dell’entroterra e, proprio nelle ultime ore, arrivano le critiche alla strada provinciale 65 tra Molini di Triora e Carmo Langan.

Tanti i ciclisti e i motociclisti che ogni giorno percorrono la strada che collega Molini, Pigna e Dolceacqua. Le foto sono eloquenti e servirebbe un intervento urgente per evitare pericoli per chi la utilizza. Ora rimane da aspettare i fondi da Roma per poter mettere mano alle strade in modo da garantire maggiore sicurezza a chi le percorre.