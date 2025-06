Bandiere, candele e teli bianchi: Ventimiglia si mobilita per Gaza (Foto e video)

Bandiere della pace e della Palestina, candele, lumini, lanterne, luci dei cellulari, cartelli, teli e lenzuoli bianchi simboli dei sudari bianchi utilizzati per i palestinesi uccisi. In tanti, quasi trecento persone, hanno preso parte ieri sera alla manifestazione per Gaza a Ventimiglia: 'L'ultimo giorno di Gaza'.

Dal ponte Doria il corteo di persone ha sfilato, lungo i marciapiedi e le strade della città, fino al comune di Ventimiglia intonando "Palestina libera". Un'iniziativa per contribuire "a far cessare l’intollerabile dramma del popolo palestinese e inconcepibile sterminio di Gaza. Nella notte della democrazia Gaza muore. Sanzioni subito".

La manifestazione di Ventimiglia si inserisce nel contesto di molte altre iniziative simili che si sono svolte nello stesso giorno in tutt’Italia.