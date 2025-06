Cane anziano consegnato per errore: si cerca Tito, appello per il ritrovamento

Si cerca Tito, un cane anziano e malato che, durante una staffetta di trasporto cani partita da Tortona, è stato consegnato per errore a una coppia sconosciuta in una località diversa da quella prevista per la consegna.

Secondo quanto segnalato sui social da una volontaria, Tito sarebbe stato affidato davanti alla stazione di servizio Eurodrink Ristorante, a Ventimiglia, senza che venissero verificate le identità delle persone incaricate del ritiro. L’animale era diretto verso una nuova casa, ma a causa di questo disguido ora è irreperibile.

Il cane è dotato di microchip (numero 380260045136811) ed è descritto come molto anziano e affetto da gravi problemi di salute, motivo per cui ha urgente bisogno di cure e assistenza.

L’appello è rivolto alla coppia che potrebbe averlo preso per errore: “Vi preghiamo di contattarci per restituirlo, non ci sono altre richieste se non quella di riaverlo indietro. C'è una famiglia che lo aspetta e che si sta prendendo cura della sua salute.”

Chiunque abbia informazioni o avvistamenti utili può contattare Samanta al numero 392 7102122. È inoltre richiesto il supporto della rete social per diffondere la foto di Tito e aumentare le possibilità di ritrovarlo.