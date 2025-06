Polisportiva Vallecrosia Academy, gli Esordienti della leva 2013 conquistano il gradino più alto del podio (Foto)

Show spettacolare degli atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy, guidati dai mister Lapa e Colli.

Sabato 24 maggio gli Esordienti della leva 2013 hanno, infatti, partecipato al torneo organizzato dall'Asd Pietra Ligure, presso lo stadio De Vincenzi e i campetti dell'impianto Maremola a Pietra Ligure. "Si inizia con un girone non facile insieme a Ceriale, Sestrese e Andora" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Con due vittorie e un pareggio conquistano il primo posto assoluto del girone, entrando nel girone gold del pomeriggio. La squadra vince 3-1 contro il Bogliasco, batte Finale per 1-4 e sconfigge per 2-0 gli atleti della professionista UC Sampdoria, disputando una partita strepitosa e non dando spazio agli avversari".

"Vincendo tutte le partite del girone Gold si aggiudicano, a punteggio pieno, il gradino più alto del podio" - racconta la Polisportiva - "I ragazzi, che hanno ricevuto plausi da parte di tutte le società presenti, tornano a casa con una grande soddisfazione per aver disputato un torneo ad alto livello giocando sempre al massimo delle loro possibilità e con convinzione. E' arrivato anche un riconoscimento individuale per Simone Rodini nel 'Dream Team' del torneo".

"Enorme soddisfazione per questi ragazzi e per i loro istruttori che torneo dopo torneo stupiscono tutti con uno splendido gioco di squadra, determinazione e grinta" - commenta il Vallecrosia Academy.