Maggio d'oro per il Casinò di Sanremo: ricavi in crescita e boom di presenze. La performance annuale supera i 22,6 milioni

Field gremiti da players europei impegnati nei diversi tornei dell’Italian Poker Open e dell’European Poker Open, sale affollate dai vacanzieri provenienti da tutta Italia e dalla vicina Francia, tra cui molti gratificati da belle vincite è la fotografia di questo maggio, archiviato positivamente dalla Casa da Gioco. Sono state 23.000 le presenze registrate con un aumento di tremila unità rispetto al maggio 2024. Dall’inizio dell’anno il flusso di visitatori ha raggiunto le 100.000 unità, segno del gradimento che l’Azienda Casinò sta registrando.

Premiante il risultato del mese di maggio che si chiude a quota 5,4 milioni (+ 11,8% rispetto allo stesso mese del 2024) di cui € 1,8 milioni provenienti dai Giochi Tradizionali (con un incremento percentuale del 10% rispetto a maggio 2024) e € 3,5 milioni dalle slot machines, che hanno registrato un incremento percentuale del 12,7% rispetto sempre a maggio 2024.

La performance annuale supera i 22,6 milioni (+ 9,8% rispetto ali primi cinque mesi del 2024). Dall’inizio dell’anno il Gioco Lavorato ha ottenuto € 5,6 milioni (+14,8 % rispetto allo stesso periodo del 2024) mentre le slot machines si attestano a € 16,9 milioni (8% rispetto ai primi cinque mesi del 2024).

Ragguardevole il numero di vincite del valore superiore a € 4999: per un montepremi mensile pari a € 1.183.583. Tra queste anche il super jackpot del valore di €61.000 realizzato da una turista, In cinque mesi sono state centrate vincite (del valore superiore a e 4,999) per € 5,4 milioni.

«Il popolo del poker ha rispettato l’appuntamento con l’IPO e l’EPO Sanremo che si è trasformato a maggio in un festival di tornei e di sfide culminato nel ricco Final Table e che ha registrato più di 5.000 iscrizioni. È stato un evento che ha portato visitatori in tutte le sale della Casa da Gioco e anche nelle strutture cittadine. La nostra Poker Room ha riaffermato la sua dimensione internazionale offrendo sempre nuove sfide interessanti. In questo giorni infatti si sta disputando l’Italian Poker Sport IPS con montepremi garantito a 500.000 euro. Abbiamo inoltre lanciato il calendario eventi dedicato ai nostri migliori clienti che si apre, il 28 giugno, con la serata di gala allietata dall’attore intrattenitore Giovanni Vernia. Siamo pronti ad assicurare tante diversificate proposte di intrattenimento per la nostra clientela per soddisfare turisti e residenti in questa splendida estate che è alle porte. Un plauso a tutti coloro che operano con grande impegno per realizzare gli obbiettivi prefissi, valorizzando tutte le nostre potenzialità», afferma il Cda.