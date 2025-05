Pontedassio al centro della “Green Community”: un progetto da oltre 3 milioni per rigenerare l’entroterra ligure

“Le Green Communities rappresentano un’opportunità strategica per la rigenerazione dei territori interni, e oggi ne abbiamo avuto una dimostrazione concreta, qui a Pontedassio, con la comunità ‘Concrete e Verdi: due valli sostenibili’. Un progetto che unisce 19 comuni della Valle Impero e dell’Alta Valle Arroscia, e che dimostra come unire le forze possa generare sviluppo, resilienza ambientale ed economia circolare”.

Così Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e all’Entroterra, intervenuto questa mattina al convegno dedicato alla Green Community ospitato nell’area eventi di Pontedassio. “Si tratta di piano ambizioso da oltre tre milioni di euro – continua Piana -. Abbiamo creduto fin da subito nel valore di questo progetto, cofinanziando con risorse regionali strategiche l’intervento cardine del nuovo invaso in località Ciane a Pontedassio: un’infrastruttura fondamentale per affrontare le criticità idriche, che sarà realizzata con un contributo regionale di oltre 519mila euro suddiviso tra il 2025 e il 2026”.



L’iniziativa della Green Community nasce con l’obiettivo di ripopolare le vallate, migliorare i servizi pubblici, promuovere il turismo sostenibile, valorizzare i prodotti locali e rafforzare l’economia agroforestale. Azioni integrate che spaziano dalla filiera legno-energia alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, dalla riqualificazione idrica con pozzi e invasi alla mobilità alternativa come il nuovo servizio navetta a chiamata sulla Valle Impero. Sono già stati avviati 20 interventi, di cui sei saranno completati entro giugno 2025 per un valore di oltre 1,19 milioni di euro. Tra i progetti figurano: il pozzo di Lucinasco (€ 42.000); la navetta della Valle Impero (€ 246.000); l’efficientamento energetico tramite biomasse (€ 250.000); la progettazione di pozzi e invasi (€ 215.000); la realizzazione di linee guida urbanistiche e piani SECAP d’ambito.



“Si tratta di un esempio di come i territori dell’entroterra, se messi in rete e sostenuti da visione e risorse, possano diventare protagonisti di sviluppo – conclude Piana -. Un ringraziamento a Fulvio Pezzuto, sindaco di Pontedassio, capofila del progetto Green Communities”.