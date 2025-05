Un record italiano a Sanremo: Matteo Papa è il più giovane assunto nella Pubblica Amministrazione

È il sanremese Matteo Papa il più giovane dipendente pubblico d’Italia, assunto dall’Amministrazione comunale di Sanremo come Istruttore, risultato idoneo dopo l’espletamento delle procedure concorsuali che hanno visto iscritti quasi 300 candidati. Il giovane è stato ricevuto questa mattina dal sindaco Alessandro Mager: "E’ stata una bella emozione incontrare un dipendente così giovane e motivato a cui auguro un proficuo lavoro. Sono certo che saprà portare le sue competenze nel settore assegnatoli, in uno scambio che arricchirà tutti”.



È un risultato sorprendente per il 19enne che può essere da esempio per molti giovani della sua età che vogliono entrare nel mondo del lavoro e non sanno cosa fare: «Dopo essermi diplomato, ho iniziato da subito a studiare per i concorsi nella pubblica amministrazione. Dopo un paio di tentativi andati male, ho migliorato la preparazione ed oggi posso dire di essere veramente soddisfatto di aver raggiunto il traguardo che mi ero prefissato».



Assieme agli auguri del primo cittadino si unisce anche il professor Cesare Manfredi: “Da parte di tutti noi, le più sentite congratulazioni con l’augurio di svolgere un buon lavoro a servizio della cittadinanza".