Taggia: giovani sempre più attenti all’ambiente, serie di iniziative del Consiglio Comunale dei Ragazzi (Foto)

I giovanissimi membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) delle Scuole Primarie del Comune di Taggia hanno concluso ieri il progetto dal titolo “Buttami Qui”, affiggendo i disegni realizzati su alcune batterie di cassonetti e sulle isole ecologiche distribuite sul territorio comunale. L’iniziativa è nata durante la seduta consiliare del 28 novembre 2023, nell’ambito delle iniziative finalizzate a promuovere comportamenti positivi di cura e rispetto dell’ambiente. Durante la seduta, il CCR deliberò l’organizzazione del progetto.

Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’anno scolastico 2023/2024, hanno così ideato e disegnato delle mascotte che rappresentassero un oggetto riciclabile (di vetro per la scuola primaria di Taggia, di plastica per quella di Levà e di carta per quella di Arma): un simbolo che potesse invitare i cittadini a conferire i propri rifiuti nel cassonetto corretta. Ogni classe coinvolta ha scelto il disegno da proporre alla giuria costituita dai consiglieri della scuola primaria, dagli insegnanti referenti del CCR e da un grafico. Una volta visionati tutti i lavori è stato scelto un disegno vincitore per ogni categoria.

Il Comune di Taggia ha così sovvenzionato la stampa dei tre elaborati scelti e, ieri mattina, in collaborazione con Amaie Energia e Servizi, e l'ispettore ambientale Maurizio Liberto, i ragazzi hanno affisso gli adesivi sui cassonetti e le isole ecologiche. In rappresentanza dell’amministrazione erano presenti il vicesindaco Espedito Longobardi e gli assessori Barbara Dumarte e Manuel Fichera. Tra le altre iniziative realizzate dal CCR, nei giorni scorsi, si sono tenuti i “Mercatini solidali del riciclo”, all’interno dei cortili dei plessi scolastici, durante i quali sono stati venduti su offerta manufatti realizzati dagli studenti con materiali di recupero. Il ricavato sarà devoluto a enti e associazioni del territorio.

Martedì prossimo si terrà il “Torneo CCRiadi”, manifestazione dedicata a varie discipline sportive e organizzata dagli stessi alunni per i loro compagni di scuola, all’interno del parco urbano Life Park a Levà.