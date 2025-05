“Con la Croce Rossa il tuo 5x1000 diventa soccorso”: al via la campagna del Comitato di Sanremo

Un gesto semplice, che può fare la differenza per chi ha più bisogno. È questo il messaggio della nuova campagna lanciata dal Comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana, che invita cittadini e sostenitori a destinare il proprio 5x1000 per sostenere le attività di soccorso sul territorio.

Attraverso lo slogan “Con la Croce Rossa, il tuo 5x1000 diventa soccorso per chi ha più bisogno”, la campagna punta a sensibilizzare sulla possibilità di contribuire concretamente ai servizi e agli interventi quotidiani svolti dai volontari e dagli operatori della Croce Rossa. Ogni contributo raccolto permetterà di potenziare mezzi, attrezzature e risorse fondamentali per garantire assistenza sanitaria e supporto sociale alle persone più fragili.

Il gesto è semplice: in fase di dichiarazione dei redditi, è sufficiente indicare il codice fiscale 90086080083 e scegliere così di sostenere direttamente il Comitato di Sanremo.

L’immagine scelta per la campagna racconta con forza la missione della Croce Rossa: un volontario che tiene in braccio e dà conforto a un neonato, simbolo di un aiuto che va oltre l’emergenza, fatto di umanità e vicinanza.

Il Comitato di Sanremo è attivo ogni giorno sul territorio con servizi di soccorso, assistenza sanitaria, supporto ai più deboli e interventi in caso di calamità. Ogni euro destinato con il 5x1000 rappresenta quindi un investimento concreto in sicurezza, solidarietà e aiuto per tutta la comunità.