Insediato il nuovo Consiglio comunale di Sanremo dei Ragazzi e delle Ragazze: eletti il sindaco, il vicesindaco e il presidente del consiglio

Si è insediato questa mattina il nuovo Consiglio comunale matuziano dei Ragazzi e delle Ragazze. Durante la prima riunione, avvenuta nell’aula consiliare del Comune di Sanremo, si sono svolte le elezioni interne all’assise.

Il voto, dopo l’esposizione dei programmi dei vari candidati, ha portato all’elezione del sindaco dei ragazzi e delle ragazze Noah Colace (scuola Calvino), del vicesindaco Mia Bolognesi (scuola Calvino) e del presidente del consiglio Anisa Cani (Coldirodi).

In aula erano presenti il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande. “E’ con grande piacere che, dopo alcuni anni di assenza, torna ad essere operativo il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze - dichiarano gli amministratori – Vedere l’entusiasmo con cui questa mattina i neo consiglieri comunali si sono insediati è veramente contagioso. I ragazzi e le ragazze sono desiderosi di suggerire idee e proposte, con uno sguardo particolare alle esigenze della loro età. Come Amministrazione comunale ascolteremo con grande attenzione i loro contributi, per fornire risposte alle loro aspettative. Buon lavoro a tutti loro e complimenti ai neo eletti”.

Il consiglio comunale è composto in totale da 32 membri, in rappresentanza delle varie scuole cittadine. Le votazioni si sono svolte nei giorni scorsi e hanno coinvolto un totale di 1.459 elettori. La più votata era risultata Giorgia Fazio, della scuola Pascoli, che aveva ricevuto 179 preferenze personali.

Di seguito la composizione completa del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze con l’indicazione della scuola di appartenenza:

IC SANREMO PONENTE

Nicolas Han (Nobel)

Sofia Rea (Nobel)

Matteo Sichetti (Coldirodi)

Anisa Cani (Coldirodi)

Alessandro Iavarone (Ascquasciati)

Roxana Lungu (Ascquasciati)

Giacomo Pugno (Rodari)

Noemi Rebora (Rodari)

Leonardo Vergani (Nobel)

Anita Cerantola (Nobel)

IC SANREMO LEVANTE

Giorgia Fazio (Pascoli)

Davide Giordano (Pascoli)

Rajan Deliu (Dante)

Rebecca Gardelli (Dante)

Rayan Drissi (Dante)

Cristina Bonnaccorso (Dante)

Leonardo Lanfredini (Montessori)

Aurora Nocita (Montessori)

Beatrice De Fort (Rubino)

Tommaso De Martino (Rubino)

Giacomo Carota (Pascoli)

IC SANREMO CENTRO LEVANTE

Noah Colace (Calvino)

Mia Bolognesi (Calvino)

Sidra Oulabou (Calvino)

Mattia Bruno (Calvino)

Lucia Berto (Volta)

Loris Qevani (Volta)

Daniel Cangialosi (Calvino)

Carmela Di Norcia (Calvino)

Vladut Dodos (Calvino)

Vittoria Zerbo (Calvino)

Paolo Scarella (S. Pietro)